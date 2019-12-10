Advertisements
Advertisements
Advertisements

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «LIVERPOOL» هدف صلاح رابط ليفربول HD

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 05:11 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
مشاهدة مباراة برشلونة اليوم الثلاثاء عبر بوابة الفجر، والفجر الرياضي، بدون تقطيع ولكافة السرعات عبر الإنترنت، مشاهدة مباراة ليفربول من المنزل فقط عبر الفجر، بث مباشر مباراة ليفربول وريد بول سالزبورج النمساوي في دوري الأبطال، في ختام مباريات دور المجموعات لموسم 2019-2020 في لقاء مصيري وهام بين كلا الفريقين.

مشاهدة مباراة ليفربول وريد بول سالزبورج النمساوي في دوري الأبطال 

تقام مباراة ليفربول وريد بول سالزبورج، غد الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة إلا 5 دقائق مساءًا بتوقيت القاهرة، التاسعة إلا خمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة إلا 5 دقائق بتوقيت أبو ظبي.


مشاهدة مباراة ليفربول وريد بول سالزبورج النمساوي في دوري الأبطال.. مشاهدة القنوات الناقلة مباراة ليفربول

ينقل مباراة ليفربول وسالزبورج ، على قناة بي إن سبورتس وبالتحديد Bein 1، وبتعليق المتألق حفيظ دراجي.

مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج النمساوي في دوري الأبطال 

ويذهب ليفربول إلى ملعب “ريد بول أرينا” وهدفه الفوز ولا شئ غيره، حيث يضمن له التأهل إلى دور ال16 أو على أسوأ تقدير نتيجة التعادل، حيث يملك 10 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة.

مشاهدة مباراة ليفربول وريد بول النمساوي في دوري الأبطال اليوم الثلاثاء

ليفربول في الدوري الإنجليزي حقق 15 فوزاً من 16 مباراة خاضهما من عمر المسابقة حتى الآن تعادل مباراة واحدة ولم يخسر يتصدر جدول الترتيب بفارق 14 نقطة عن منافسه الموسم الماضي مانشستر سيتي. 

مشاهدة لقاء ليفربول وريد بول النمساوي في دوري الأبطال 

مشاهدة مباراة ليفربول مشاهدة محمد صلاح تعرف على قائمة ليفربول:

حراسة المرمى: أليسون، أدريان، كيلهير.

خط الدفاع: فان دايك، لوفرين، جوميز، أرنولد، روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون، تشامبرلين، شاكيري، كيتا، ميلنر، فينالدوم، جونز.

خط الهجوم: ماني، صلاح، فيرمينو، أوريجي. 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهدة ماتش ليفربول مشاهدة ليفربول ليفربول وريد بول سالزبورج سالزبورج ريد سالزبورج بث مشاهدة مباراة ليفربول وريد بول النمساوي بث مباشر بث مباشر مباراة ليفربول وريد بول بث مباشر ماتش ليفربول

أخبار تهمك

عاجل.. تعرف على تفاصيل تعاقد الأهلي مع مهاجم الفريق الجديد

منذ يوم

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

منذ حوالي 15 ساعة

وزير الشباب السبب.. تعرف على سر إقالة رئيس حي المرج

منذ حوالي 6 ساعات

سر انقلاب رينيه فايلر على صالح جمعة

منذ حوالي 16 ساعة

صفقة تبادلية.. الأهلي يستغني عن مدافعه لضم هداف الدوري

منذ حوالي 15 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الاثنين 9 / 12 / 2019: توجيه ضربة قاضية للزمالك وحسم الصفقة الكبري.. وفايلر يطالب باعتزال نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تفاصيل عقد كهربا مع الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

منذ حوالي 14 ساعة

وزير التنمية المحلية يقيل رئيسي أحياء المرج وحلوان على الهواء (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يخطط للاستغناء عن 7 نجوم في يناير المقبل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مشادة بين مدافع الأهلي وسيد عبد الحفيظ في التدريب

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية في يناير

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يوضح حقيقة المفاوضات مع نجم المصري

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يستغني عن مهاجم الأهلي "الكسول"

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يتراجع والزمالك يتقدم وبيراميدز في مكانه بالتصنيف العالمي للأندية

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

أونلاين NOW: مشاهدة مباراة ليفربول وريد بول بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت liverpool جودة متعددة NOW

يلا شوت NoW مشاهدة مباراة ليفربول وريد بول بث مباشر رابط يوتيوب YALLA GOAL متعدد 7SRY كورة لايف Super SALAH

يلا شوت - youtube Live مشاهدة مباراة ليفربول وريد بول بث مباشر KORA LIVE محمد صلاح رابط ماتش ليفربول NOW

أونلاين NQW: مشاهدة مباراة ليفربول وريد بول بث مباشر beIN المفتوحة الآن رابط ماتش ليفربول NOW PLUS رابط صلاح LIVE KOORA

يلا شووف Bein NOW مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر اونلاين KOOORA GOAL كول كورة رابط ماتش ليفربول sAlAH

شووت NQW: مشاهدة مباراة ليفربول وريد بول سالزبورغ بث مباشر yalla shoot تابع لايف ماتش ليفربول يلا كورة FIL GOAL

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:08 م

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

03:40 م

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

02:18 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية في يناير

07:14 م

وزير الشباب السبب.. تعرف على سر إقالة رئيس حي المرج

11:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status