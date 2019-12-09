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«يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول mohamed salah

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 08:24 م
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مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر
مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر
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يلا شوت مباراة ليفربول وسالزبورغ ضمن الجولة الثامنة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا منقولة عبر البث المباشر حصرياً عبر beIN SPORTS.

كورة لايف مباراة ليفربول الإنكليزي حامل اللقب وسالزبورغ النمساوي ضمن ختام مباريات المجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم منقولة في بث مباشر وحصري عبر beIN SPORTS.

مباراة ليفربول وسالزبورغ في ضيافة الأخير ستكون منقولة الثلاثاء 10 ديسمبر عبر HD1 في تمام الساعة 20:55 بتوقيت مكّة المكرمة.

ويسبق اللقاء استوديو تحليلي بدءا من الساعة الثامنة مساء.

بإمكانكم متابعة اللقاء عبر beIN SPORTS HD1 عبر البث التلفزيوني التقليدي أو عبر الانترنت بواسطة  خدمة CONNECT.

حيثيات المباراة
ستكون مباراة ليفربول وسالزبورغ الحدث مساء غد الثلاثاء ضمن دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في جولة الجسم الختامية لمرحلة المجموعات.

يتصدر ليفربول المجموعة برصيد 10 نقاط أمام نابولي الإيطالي الثاني 9 نقاط وريد بول الثالث 7 نقاط وجنك البلجيكي الأخير بنقطة.

حامل اللقب ليفربول يحتاج للتعادل لضمن العبور أمام مستضيفه سالزبورغ الذي بإمكانه التأهل إن تغلب على ليفربول 1-0 أو 2-1 أو 3-2 حتى. وكان ليفربول فاز ذهابا 4-3.

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