مشاهدة مباراة أرسنال ووست هام يونايتد الإثنين 9/12/2019 في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحل فريق أرسنال ضيفاً على نظيره فريق وست هام يونايتد في إطار منافسات الجولة السادسة عشر في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وتُقام مباراة أرسنال ووست هام في يوم الإثنين الموافق 8 ديسمبر 2019 على الأراضي الإنجليزية.