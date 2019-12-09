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مشاهدة مباراة أرسنال ووست هام يونايتد الإثنين 9/12/2019 في الدوري الإنجليزي

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 07:39 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة أرسنال ووست هام يونايتد الإثنين 9/12/2019 في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحل فريق أرسنال ضيفاً على نظيره فريق وست هام يونايتد في إطار منافسات الجولة السادسة عشر في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وتُقام مباراة أرسنال ووست هام في يوم الإثنين الموافق 8 ديسمبر 2019 على الأراضي الإنجليزية.


يدخل فريق أرسنال المباراة ساعياً لتحقيق الفوز في الجولة السادسة عشر في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يسعى فريق وست هام يونايتد لمحاولة تحقيق الفوز أيضاً في الجولة السادسة عشر في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


وسنقدم لكم الآن في هذا التقرير موعد مباراة أرسنال ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة للمباراة وأيضاً آخر استعدادات الفريقين قبل المباراة المرتقبة بينهما في يوم الإثنين.
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