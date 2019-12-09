اليوم.. عميد "علوم" القاهرة يفتتح محاضرة براءات الاختراع ودورها في حماية وتنمية الأبحاث

يفتتح الدكتور عبد الحميد وجدي المناوي، عميد كلية العلوم بجامعة القاهرة، اليوم، ندوة بعنوان "براءات الاختراع ودورها في حماية وتنمية الأبحاث علميا واقتصاديا" يحاضر فيها الدكتور عادل السعيد خبير بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية بجينيف ومدير مكتب براءات الاختراع بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا سابقا وأحد خريجي الكلية ويسعى لنشر ثقافة الملكية الفكرية وتقام المحاضرة بقاعة ابن سينا بالكلية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا



ويأتي ذلك في إطار تبني الكلية سياسة دعم وتشجيع والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية، حيث أكد المناوي، أن الكلية تسعى للتوجه نحو الاستثمار في البحث العلمي بما يعزز استغلال المعرفة لخدمة القضايا القومية، مؤكدًا على توفير كافة الدعم المادي والمعنوي من قبل إدارة الجامعة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، الذي لا يتوان عن دعم الكلية بل يزيد من دعمها باستمرار، بما يسهم في تطوير منظومة البحث العلمى والذى يؤدى بدوره إلى تطوير منظومة التعليم في مصر.



يذكر أن الملكية الفكرية هي حقوق امتلاك الباحثين لأعمال الفكر الإبداعية، وتشمل الملكية الفكرية هي الصناعية التي تشمل الاختراعات (البراءات) والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات المميزة للمنشأ(البيانات الجغرافي، تسميات المنشأ) ويشترط في براءات الاختراع ان تكون الفكرة جديدة، وغير بديهية ونافعة وتطبيقية وتكون فكرة واقعية وقابلة للتنفيذ.