مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم الأثنين 9 / 12 / 2019 بث مباشر



ويعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأثنين والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ16" وست هام يونايتد x أرسنال، حيث تقام مباراة وست هام يونايتد ضد أرسنال، في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، والتاسعة مساءا بتوقيت تونس، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 2.

مواعيد مباريات اليوم، حيث تقام بعض المباريات الهامة اليوم الأثنين الموافق 9 / 12 / 2019، أبرزها مباراة وست هام يونايتد ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي، لذلك نقدم لكم جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.