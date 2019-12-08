yalla shoot on line| مشاهدة مباراة بارادو وحسنية أغادير بث مباشر اليوم الأحد 8 / 12 / 2019

سيحل فريق حسنية أكادير حامل نسخة سابقة من كأس الكونفيدرالية الأفريقية ضيف تقيل على بارادو جزائري برسم جولة الثانية من دور المجموعات من كأس الكونفيدرالية الأفريقية .









تشكيلة المرتقبة حسنية أكادير أمام بارادو برسم الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس الكونفيدرالية الأفريقية التي سوف يدفع بها محمد فاخر مدرب حسنية أكادير كالتالي :





حراسة المرمى: الحواصلي

خط الدفاع: الصادقي ، الرامي ،بوفتيني

خط الوسط: سيسي ،بركاوي ، بادي عبد الكريم ، الشاويش

خط الهجوم: ماني ، الفحلي ، اوبيلا





مباراة غزالة سوس وبارادو ستنطلق تحديداً في تمام 21:00 بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 10:00





بتوقيت الرباط – الجزائر – تونس. سوف تكون مباراة بارادو ضد حسنية أكادير منقولة بشكل حصري عبر قناة





(beIN Sports HD 1) .





يذكر أن هذه المباراة ستجرى على أرضية ملعب ولد موسى

. ومن المقرر ان تنطلق مباراة النادي بارادو ونادي





حسنية أكادير المغربي تحديداً في تمام الساعه 21:00 بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 20:00





بتوقيت الرباط – الجزائر – تونس.





الترتيب في كأس الكونفيدرالية

بث مباشر مباراة حسنية أكادير ضد بارادو









نتائج اخر 5 مباريات ل بارادو





سان بيدرو 0 : 0 نادي بارادو

نادي بارادو 1 : 1 وفاق رياضي سطيف

شباب أهلي برج بوعريريج 2 : 0 نادي بارادو

نادي بارادو 4 : 1 كمبالا سيتي

كمبالا سيتي – أوغندا 0 : 0 نادي بارادو

مولودية وهران 0 : 1 نادي بارادو

نتائج اخر 5 مباريات ل حسنية أغادير





حسنية أكادير 2 : 0 إنييمبا

حسنية أكادير 1 : 1 المغرب التطواني

حسنية أكادير 2 : 1 الجيش الملكي

حسنية أكادير 2 : 1 غرين إيجليز

غرين إيجليز 1 : 1 حسنية أكادير

حسنية أكادير 0 : 1 نهضة بركان

معلومات عن المباراة حسنية أكاديرx بارادو :

إنطلاق المباراة : يوم الأحد 08 ديسمبر 2019

البطولة: كأس الكونفيدرالية الأفريقية

المباراة:





حسنية أكاديرvs بارادو





بارادو vs حسنية أكادير





الساعة : 21:00 مصر، 22:00 السعودية

الحكم: جيان واتارا

مساعد حكم: لم يحدد بعد

المعلق : لم يعرف بعد

ملعب : ملعب ولد موسى





القنوات الناقلة حسنية أكادير – بارادو:

beIN Sports HD 1

beIN Sports Connect

beIN SPORTS CONNECT Canada





التوقيت بارادو x وحسنية أكادير :

19:00 غرينتش – نواكشوط

20:00 الرباط – الجزائر – تونس

21:00 القاهرة – الخرطوم – طرابلس