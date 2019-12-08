Advertisements
yalla shoot on line| مشاهدة مباراة بارادو وحسنية أغادير بث مباشر اليوم الأحد 8 / 12 / 2019
الأحد 08/ديسمبر/2019 - 07:54 م
Advertisements
الفجر الرياضي
Advertisements
سيحل فريق حسنية أكادير حامل نسخة سابقة من كأس الكونفيدرالية الأفريقية ضيف تقيل على بارادو جزائري برسم جولة الثانية من دور المجموعات من كأس الكونفيدرالية الأفريقية .
تشكيلة المرتقبة حسنية أكادير أمام بارادو برسم الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس الكونفيدرالية الأفريقية التي سوف يدفع بها محمد فاخر مدرب حسنية أكادير كالتالي :
حراسة المرمى: الحواصلي
خط الدفاع: الصادقي ، الرامي ،بوفتيني
خط الوسط: سيسي ،بركاوي ، بادي عبد الكريم ، الشاويش
خط الهجوم: ماني ، الفحلي ، اوبيلا
مباراة غزالة سوس وبارادو ستنطلق تحديداً في تمام 21:00 بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 10:00
بتوقيت الرباط – الجزائر – تونس. سوف تكون مباراة بارادو ضد حسنية أكادير منقولة بشكل حصري عبر قناة
(beIN Sports HD 1) .
يذكر أن هذه المباراة ستجرى على أرضية ملعب ولد موسى
. ومن المقرر ان تنطلق مباراة النادي بارادو ونادي
حسنية أكادير المغربي تحديداً في تمام الساعه 21:00 بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 20:00
بتوقيت الرباط – الجزائر – تونس.
الترتيب في كأس الكونفيدرالية
بث مباشر مباراة حسنية أكادير ضد بارادو
نتائج اخر 5 مباريات ل بارادو
سان بيدرو 0 : 0 نادي بارادو
نادي بارادو 1 : 1 وفاق رياضي سطيف
شباب أهلي برج بوعريريج 2 : 0 نادي بارادو
نادي بارادو 4 : 1 كمبالا سيتي
كمبالا سيتي – أوغندا 0 : 0 نادي بارادو
مولودية وهران 0 : 1 نادي بارادو
نتائج اخر 5 مباريات ل حسنية أغادير
حسنية أكادير 2 : 0 إنييمبا
حسنية أكادير 1 : 1 المغرب التطواني
حسنية أكادير 2 : 1 الجيش الملكي
حسنية أكادير 2 : 1 غرين إيجليز
غرين إيجليز 1 : 1 حسنية أكادير
حسنية أكادير 0 : 1 نهضة بركان
معلومات عن المباراة حسنية أكاديرx بارادو :
إنطلاق المباراة : يوم الأحد 08 ديسمبر 2019
البطولة: كأس الكونفيدرالية الأفريقية
المباراة:
حسنية أكاديرvs بارادو
بارادو vs حسنية أكادير
الساعة : 21:00 مصر، 22:00 السعودية
الحكم: جيان واتارا
مساعد حكم: لم يحدد بعد
المعلق : لم يعرف بعد
ملعب : ملعب ولد موسى
القنوات الناقلة حسنية أكادير – بارادو:
beIN Sports HD 1
beIN Sports Connect
beIN SPORTS CONNECT Canada
التوقيت بارادو x وحسنية أكادير :
19:00 غرينتش – نواكشوط
20:00 الرباط – الجزائر – تونس
21:00 القاهرة – الخرطوم – طرابلس
Advertisements