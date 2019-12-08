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yalla shoot on line| مشاهدة مباراة بارادو وحسنية أغادير بث مباشر اليوم الأحد 8 / 12 / 2019

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 07:54 م
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مشاهدة مباراة بارادو وحسنية أغادير
مشاهدة مباراة بارادو وحسنية أغادير
الفجر الرياضي
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سيحل فريق حسنية أكادير حامل نسخة سابقة من كأس الكونفيدرالية الأفريقية ضيف تقيل على بارادو جزائري برسم جولة الثانية من دور المجموعات من كأس الكونفيدرالية الأفريقية .

 

تشكيلة المرتقبة حسنية أكادير أمام بارادو برسم الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس الكونفيدرالية الأفريقية التي سوف يدفع بها محمد فاخر مدرب حسنية أكادير كالتالي :

حراسة المرمى: الحواصلي
خط الدفاع: الصادقي ، الرامي ،بوفتيني
خط الوسط: سيسي ،بركاوي ، بادي عبد الكريم ، الشاويش
خط الهجوم: ماني ، الفحلي ، اوبيلا
 

مباراة غزالة سوس وبارادو ستنطلق تحديداً في تمام 21:00 بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 10:00

بتوقيت الرباط – الجزائر – تونس. سوف تكون مباراة بارادو ضد حسنية أكادير منقولة بشكل حصري عبر قناة

(beIN Sports HD 1) .

يذكر أن هذه المباراة ستجرى على أرضية ملعب ولد موسى
. ومن المقرر ان تنطلق مباراة النادي بارادو ونادي

حسنية أكادير المغربي تحديداً في تمام الساعه 21:00 بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 20:00

بتوقيت الرباط – الجزائر – تونس.

الترتيب في كأس الكونفيدرالية
بث مباشر مباراة حسنية أكادير ضد بارادو

 

نتائج اخر 5 مباريات ل بارادو
 

سان بيدرو 0 : 0 نادي بارادو
نادي بارادو 1 : 1 وفاق رياضي سطيف
شباب أهلي برج بوعريريج 2 : 0 نادي بارادو
نادي بارادو 4 : 1 كمبالا سيتي
كمبالا سيتي – أوغندا 0 : 0 نادي بارادو
مولودية وهران 0 : 1 نادي بارادو
نتائج اخر 5 مباريات ل حسنية أغادير
 

حسنية أكادير 2 : 0 إنييمبا
حسنية أكادير 1 : 1 المغرب التطواني
حسنية أكادير 2 : 1 الجيش الملكي
حسنية أكادير 2 : 1 غرين إيجليز
غرين إيجليز 1 : 1 حسنية أكادير
حسنية أكادير 0 : 1 نهضة بركان
معلومات عن المباراة حسنية أكاديرx بارادو :
إنطلاق المباراة : يوم الأحد 08 ديسمبر 2019
البطولة: كأس الكونفيدرالية الأفريقية
المباراة:

حسنية أكاديرvs بارادو

بارادو vs حسنية أكادير

الساعة : 21:00 مصر، 22:00 السعودية
الحكم: جيان واتارا
مساعد حكم: لم يحدد بعد
المعلق : لم يعرف بعد
ملعب : ملعب ولد موسى

القنوات الناقلة حسنية أكادير – بارادو:
beIN Sports HD 1
beIN Sports Connect
beIN SPORTS CONNECT Canada

التوقيت بارادو x وحسنية أكادير :
19:00 غرينتش – نواكشوط
20:00 الرباط – الجزائر – تونس
21:00 القاهرة – الخرطوم – طرابلس
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