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الإفتاء توضح حكم إهداء ثواب الصوم لأصحاب الحقوق المالية

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 06:25 م
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الافتاء
الافتاء
أمنية فوزي
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أوضحت دار الإفتاء المصرية، خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حكم إهداء ثواب الصوم لأصحاب الحقوق المالية.

حيث ورد سؤالًا إلى دار الإفتاء، يقول: "أخذت مالًا من شخص دون إذنه، وأريد أن أتوب، فهل يجزئ أن أصوم وأهب ثواب الصوم لصاحب المال، أم لا بد من الأداء؟".

وأكدت الإفتاء، أنه لا بد من إعادة الحق إلى أهله، أو تنازلهم عنه، ولا يكفي إهداء ثواب الصوم لصاحب الحق في أداء حقه، فمن المقرر شرعًا أن حـقوق العباد لا تسقط إلا بالأداء أو الإبـراء، وقد قال رسول الله صـلى الله عليه وآله وسلم: "عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ" رواه أبو داود، موضحة أنه من شروط التوبة من حقوق العباد أيضًا الندم والإقلاع والعزم على عدم العودة إلى الذنب.
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الكلمات المفتاحية

فيس بوك حـقوق العباد ثواب الصوم الحقوق المالية الإفتاء

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