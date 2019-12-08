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Live hd| يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر {نهائي كأس خليجي 24} بث الاسطورة sudui plus

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 06:01 م
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مشاهدة مباراة السعودية والبحرين
مشاهدة مباراة السعودية والبحرين
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مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر في نهائي كأس الخليج 2019 ( خليجي 24 ) والتي تشهد احتفالية كبيرة في مباراة النهائي، وكان قد فاز منتخب السعودية على البحرين في الأدوار التمهيدية بنتيجة 0/2 ووصل الفريقين للنهائي تحت أنظار جماهير كرة القدم العربية في كل مكان والمتابعين للبطولة الكبيرة بطولة كأس الخليج العربي التي تضم أفضل المنتخبات التابعة لدول الخليج.


لقاء اليومالسعودية ضد البحرين
موعد اللقاء6:00 مساء بتوقيت القاهرة
القناة الناقلة بي إن سبورت اتش دي - الكاس
المعلقينيوسف سيف - أحمد الطيب

بث مباشر مباراة السعودية والبحرين في نهائي كأس الخليج مقدماً لكم من شبكة قنوات بي ان سبورت الناقلة لبطولة خليجي 24 وننقلها لكم عبر  يلا شوت بدون تقطيع وبأعلى جودة.

إليكم تشكيل السعودية والبحرين في مباراة نهائي كأس الخليج العربي والتي تضم المنتخبات العربية التابعة لدول الخليج العربي.


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