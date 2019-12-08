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يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة بيراميدز وإف سي نواذيبو بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف رابط بيراميدز NOW

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 12:07 م
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بوابة الفجر
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مشتهدة لقاء بيراميدز، بث مباشر بيراميدز اليوم الأحد 8-12-2019، حيث يواجه الفريق  الأول لكرة القدم  بنادي بيراميدز مع نظيره إف سي نواذيبو ، في المباراة التي تجمع بينهم مساء الأحد ، ضمن إطار منافسات بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية 2019 / 2020.

بث مباشر مباراة  بيراميدز ضد إف سي نواذيبو في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية ، تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ، وتقام المباراة علي ملعب " إستاد الدفاع الجوي " في محافظة  ( القاهرة – مصر).

مشاهدة مباراة بيراميدز اليوم، بيراميدز عبر الفجر الرياضي، تذاع المباراة حصريا فور إنطلاقها في موعدها المحدد عبر قناة ، معلقاً علي المباراة "عادل خلو ".BEIN SPORTS HD"5

مشاهدة مباراة بيراميدز و إف سي نواذيبو بث مباشر اليوم الأحد 8-12-2019 في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، يلاشووت yalla shoot كوورة أون لاين kora online 

يدخل بيراميدز المباراة في المجموعة الأولي في  الصدارة برصيد 3 نقاط متعادلاً في النقاط  مع وصيفه المصري البورسعيدي الذي يحتل المركز الثاني في المجموعة بفارق الأهداف ، بينما يحتل إف سي نواذيبو المركز الثالث بدون نقاط .

kora live بث مباشر بيراميدز مواجهة بيراميدز، يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز إلي تحقيق الفوز علي نظيره والبقاء في قمة المجموعة وضمان بطاقة التأهل و أسعاد جماهيره ، وتعتبرهذه اول مره في تاريخه يشارك في هذه البطولة ويبحث عن تحقيق حلمه وحصد اللقلب الاول ، بينما يسعي إف سي نواذيبو في خطف ثلاث نقاط غالية من نظيره وتحسين مركزه في البطولة وتعويض النقاط التي فقدها في مباراته الأولي .

قائمة بيراميدز مشاهدة مباراة بيراميدز اليوم، بث مباشر بيراميدز كوورة عالمية : 

في حراسة المرمي : المهدي سليمان ، أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر، أحمد أيمن منصور ،عبد الله بكري ، الإيفواري ويلفريد كانون ، محمد حمدي ، رجب بكار ، طارق طه.

في خط الوسط : محمد فتحي ، نبيل عماد دونجا ،عمر جابر ، أحمد توفيق ، البوركيني إيريك تراوري ، عبد الله السعيد ، إسلام عيسى ، التونسي عمر العيوني ، محمد فاروق ، إبراهيم حسن .

خط الهجوم: دودو الجباس ،  جون أنطوي.

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