يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة بيراميدز وإف سي نواذيبو بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف رابط بيراميدز NOW

مشتهدة لقاء بيراميدز، بث مباشر بيراميدز اليوم الأحد 8-12-2019، حيث يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز مع نظيره إف سي نواذيبو ، في المباراة التي تجمع بينهم مساء الأحد ، ضمن إطار منافسات بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية 2019 / 2020.





بث مباشر مباراة بيراميدز ضد إف سي نواذيبو في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية ، تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ، وتقام المباراة علي ملعب " إستاد الدفاع الجوي " في محافظة ( القاهرة – مصر).





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يدخل بيراميدز المباراة في المجموعة الأولي في الصدارة برصيد 3 نقاط متعادلاً في النقاط مع وصيفه المصري البورسعيدي الذي يحتل المركز الثاني في المجموعة بفارق الأهداف ، بينما يحتل إف سي نواذيبو المركز الثالث بدون نقاط .





kora live بث مباشر بيراميدز مواجهة بيراميدز، يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز إلي تحقيق الفوز علي نظيره والبقاء في قمة المجموعة وضمان بطاقة التأهل و أسعاد جماهيره ، وتعتبرهذه اول مره في تاريخه يشارك في هذه البطولة ويبحث عن تحقيق حلمه وحصد اللقلب الاول ، بينما يسعي إف سي نواذيبو في خطف ثلاث نقاط غالية من نظيره وتحسين مركزه في البطولة وتعويض النقاط التي فقدها في مباراته الأولي .





قائمة بيراميدز مشاهدة مباراة بيراميدز اليوم، بث مباشر بيراميدز كوورة عالمية :





في حراسة المرمي : المهدي سليمان ، أحمد الشناوي





خط الدفاع: علي جبر، أحمد أيمن منصور ،عبد الله بكري ، الإيفواري ويلفريد كانون ، محمد حمدي ، رجب بكار ، طارق طه.





في خط الوسط : محمد فتحي ، نبيل عماد دونجا ،عمر جابر ، أحمد توفيق ، البوركيني إيريك تراوري ، عبد الله السعيد ، إسلام عيسى ، التونسي عمر العيوني ، محمد فاروق ، إبراهيم حسن .





خط الهجوم: دودو الجباس ، جون أنطوي.



