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مشاهدة مباراة أستون فيلا وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز بث مباشر

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 07:12 ص
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بوابة الفجر
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رابط مشاهدة مباراة أستون فيلا وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة أستون فيلا ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز في يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر 2019 على الأراضي الإنجليزية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة في يوم الأحد، في تمام الساعة الخامسة مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية ، السادسة مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة، الرابعة عصراً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.

القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز الأحد:
يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة أستون فيلا، بث مباشر مباراة أستون فيلا ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تُذاع المباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز في يوم الأحد عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

حيث تُذاع مباراة أستون فيلا ضد ليستر سيتي على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة BEIN SPORT HD الثانية، إضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.
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