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"فضلنا نكون أصحاب".. هنا شيحة تكشف لأول مرة سر انفصالها عن أحمد فلوكس

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 04:57 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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كشفت الفنانة هنا شيحة، لأول مرة سببب انفصالها عن الفنان أحمد فلوكس، بعد زواج لم يستمر سوي أشهر قليلة.

وقالت الفنانة هنا شيحة، خلال لقائها مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامجه مساء "dmc" كل ما في الأمر أننا كزوج وزوجة ما ركبناش مع بعض، كنا بنختلف كتير وبزيادة، وفضلنا أننا نكون أصحاب علشان ما نخسرش بعض".

وأضافت: "أحمد فلوكس راجل وجدع ومحترم وبحترمة وبحبه جدًا، وهو اللي ساعدني بعد الانفصال أنقل في بيت جديد".

يشار إلي أن الفنا أحمد فلوكس وهنا شيحة، تزوجا في أكتوبر الماضي، بحفل زفاف بسيط اقتصر فقط على الأهل والأصدقاء فقط داخل فيلا أحمد فلوكس، إلي أن تم الانفصال بشهر 5 الماضي في هدوء تام.


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