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مشروع "المملكة للأضاحي" يوزع 3 آلاف ذبيحة على مستحقيها بالنيجر

السبت 07/ديسمبر/2019 - 10:46 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلن مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهَدْيِ والأضاحي، أمس الجمعة، أنه وزع 3000 ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي، التي ذكّيت في موسم الحج عام 1440هـ، على مستحقيها بجمهورية النيجر.

وشارك في التوزيع ممثلون عن المشروع، ومسؤولون في حكومة النيجر، كما شاركت سفارة المملكة لدى النيجر في عمليات إدخال اللحوم، التي وصلت إلى الميناء.

وقال ممثل المشروع، إن توزيع اللحوم شمل جمعيات ومنظمات إنسانية متعددة، تحت إشراف ومتابعة لجنة من قِبَلِ حكومة النيجر شكلت لهذا الغرض.

كما يُذكر أن النيجر تمثل ثاني الدول، التي بدأ المشروع في توزيع اللحوم لها هذا العام 1441هـ، وبحسب برنامج توزيع اللحوم خارج المملكة أن يتم توزيع ما يقارب 300 ألف ذبيحة، فيما توزع أكثر من 600 ألف من اللحوم في الداخل، في حين يحرص المشروع على توزيع اللحوم في كراتين مغلفة بعناية تزن 10 كيلو في كل كرتون.

مشروع الأضاحي السعودية
هو مشروع خيري غير ربحي، أنشئ في العام 1983م، لأداء نسك الهدي والفدية والأضاحي وكذلك الصدقة والعقيقة والوصية نيابة عمن يرغب من المسلمين، وتوزيع لحومها على فقراء الحرم ونقل الفائض إلى المستحقين في 25 دولة عربية وإسلامية، ويتولى البنك الإسلامي للتنمية مهمة تنفيذ وإدارة المشروع.

ويهدف المشروع إلى تيسير وتسهيل أداء نسك الهدي والفدية والأضحية والصدقة عن حجيج بيت الله الحرام، والتأكد من توفر الأنعام التي تستوفي جميع الشروط الشرعية والصحية، والحفاظ على بيئة المشاعر المقدسة وسلامتها من عمليات الذبح العشوائي، وتوزيع اللحوم على الفقراء والمستحقين، والإفادة من المخلفات وتوزيع عائدها على فقراء الحرم.

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الكلمات المفتاحية

مشروع ذبيحة النيجر المملكة الأضاحي

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