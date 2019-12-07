رابط "كورة لايف" KORA LIVE مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر yalla shoot ماتش يوفنتوس بدون تقطيع





يلتقي فريقي يوفنتوس ولاتسيو ضمن الجولة الخامسة عشر من الدوري الإيطالي الدرجة الأولي 2020، يستضيف استاد الأوليمبيكو اليوم لقاء قمة بين فريقي لاتسيو ونظيره يوفنتوس فهل تعدنا المواجهة بأهداف وإثارة أم لا، عندما يستقبل لاتسيو ضيفاً ثقيلاً اليوم ، وهو اليوفي الذي يأتي محتلاً للمركز الثاني برصيد 36 نقطة ، على الجانب الآخر نادى لاتسيو الذي سيخوض هذا اللقاء على ملعبه اليوم يأتي محتلاً المركز الثالث برصيد 30 نقطة ، ويكون الفارق بينه وبين يوفنتوس 6 نقاط فقط ، فيكون الفوز اليوم فرصة من أجل الأقتراب من الصدارة ، فاز السيدة العجوز في 11 لقاء وتعادل ثلاث مباريات ، ولم يتلقي أي هزيمة حتي الآن، فهل سيقع في فخ الهزيمة اليوم أمام لاتسيو ، أما سيحقق الأنتصار ويرفع رصيده وسيتصدر ، هذا سنشاهده اليوم عبر موقعكم الرياضي “الفجر الرياضي”.





تنطلق المواجهة بين فريقي يوفنتوس ولاتسيو في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 21:45 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي إن سبورت 4 بتعليق المعلق عصام الشوالي..







