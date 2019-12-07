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شووت NOW: مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر ZAMALEK FIL GOAL يلا شوت ON SPORTS HD شاهد الآن على المفتوح الزمالك

السبت 07/ديسمبر/2019 - 09:00 م
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بوابة الفجر
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يواجه اليوم السبت نادي الزمالك نظيره فريق اول أغسطس الأنجولي ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا كورة بلس يلا شوت أول أغسطس والزمالك ، بث مباشر مباراة أول أغسطس والزمالك في دوري أبطال أفريقيا، كورة لايف بي ان قناة رابط سريع بث مباشر مباراة أول أغسطس والزمالك ، هنا كورة حصري يلا شوت مباراة أول أغسطس والزمالك بث مباشر.
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