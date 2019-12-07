«كورة لايف PLUS» مشاهدة مباراة الزمالك وبريميرو اوجوستو بث مباشر El zamalek بدون تقطيع يلا شووت الزمالك مجانًا Champions

يقدم لكم الفجر الرياضي بث مباشر مباراة نادي الزمالك ضد أول أغسطس الأنجولي، كورة ستار ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بالمجموعة الأولى KORA STAR، بدوري أبطال إفريقيا.





كورة أونلاين ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة جهازه الفني الجديد وعلى رأسه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، لخوض مباراة صعبة عندما يستضيف أول أغسطس الأنجولي، مساء اليوم على ملعب الأهلي، KORA ONLINE ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال.





كورة جول ويلعب الزمالك ضمن منافسات المجموعة الأولى والتي تضم بجواره كل من" زيسكو يونايتد الزامبي ومازيمبي الكونغولي وأول أغسطس الأنجولي"، KORA GOAL، الزمالك يطمح لتعويض هزيمته السابقة أمام مازيمبي الكونغولي، والسعي لتحقيق الفوز على أرضه ووسط جماهيره.





موعد مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولي بدوري الأبطال

وتُقام مباراة نادي الزمالك ضد أول أغسطس الأنجولي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.





القنوات الناقله لمباراه الزمالك وأول أغسطس بدوري الأبطال

وتُذاع مباراة الزمالك ضد أول أغسطس الأنجولي، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، beIN SPORTS HD1 الناقل الحصري لمباريات دوري الأبطال والبطولات الإفريقية، كورة بلس KORA PLUS الزمالك يطمع في بطل أنجولا لحصد أول نقاطه بالمجموعة.





كول كورة ويسعى نادي الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون المدير الفني الجديد، لتحقيق الفوز وسط أرضه وجماهيره وتعويض الإخفاق في بداية دور المجموعات، COOL KORA الزمالك يطمح للخروج بنتيجة الفوز وتأمين موقفه بالمجموعة الأولى.





وكان الزمالك تلقى هزيمة بالجولة الأولى أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد، فيما حقق أول أغسطس الأنجولي تعادلًا أمام زيسكو يونايتد الزامبي ، يلا كورة YALLA KORA تابع بث حي ومباشر مباراة الزمالك ضد أول أغسطس الأنجولي بدوري أبطال إفريقيا.





كورة فور جو، حيث يحتل أول أغسطس الأنجولي المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة، فيما يحل الزمالك بالمركز الأخير بدون أي نقاط، فيما يتصدر مازيمبي الكونغولي الصدارة برصيد 3 نقاط، ويأتي زيسكو ثانيا برصيد نقطة واحدة.





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