Advertisements
Advertisements
Advertisements

«كورة لايف PLUS» مشاهدة مباراة الزمالك وبريميرو اوجوستو بث مباشر El zamalek بدون تقطيع يلا شووت الزمالك مجانًا Champions

السبت 07/ديسمبر/2019 - 08:58 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
يقدم لكم الفجر الرياضي بث مباشر مباراة نادي الزمالك ضد أول أغسطس الأنجولي، كورة ستار ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بالمجموعة الأولى KORA STAR، بدوري أبطال إفريقيا.

كورة أونلاين ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة جهازه الفني الجديد وعلى رأسه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، لخوض مباراة صعبة عندما يستضيف أول أغسطس الأنجولي، مساء اليوم على ملعب الأهلي، KORA ONLINE ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال.

كورة جول ويلعب الزمالك ضمن منافسات المجموعة الأولى والتي تضم بجواره كل من" زيسكو يونايتد الزامبي ومازيمبي الكونغولي وأول أغسطس الأنجولي"، KORA GOAL، الزمالك يطمح لتعويض هزيمته السابقة أمام مازيمبي الكونغولي، والسعي لتحقيق الفوز على أرضه ووسط جماهيره.

موعد مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولي بدوري الأبطال
وتُقام مباراة نادي الزمالك ضد أول أغسطس الأنجولي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقله لمباراه الزمالك وأول أغسطس بدوري الأبطال
وتُذاع مباراة الزمالك ضد أول أغسطس الأنجولي، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، beIN SPORTS HD1 الناقل الحصري لمباريات دوري الأبطال والبطولات الإفريقية، كورة بلس KORA PLUS الزمالك يطمع في بطل أنجولا لحصد أول نقاطه بالمجموعة.

كول كورة ويسعى نادي الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون المدير الفني الجديد، لتحقيق الفوز وسط أرضه وجماهيره وتعويض الإخفاق في بداية دور المجموعات، COOL KORA الزمالك يطمح للخروج بنتيجة الفوز وتأمين موقفه بالمجموعة الأولى.

وكان الزمالك تلقى هزيمة بالجولة الأولى أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد، فيما حقق أول أغسطس الأنجولي تعادلًا أمام زيسكو يونايتد الزامبي ، يلا كورة YALLA KORA تابع بث حي ومباشر مباراة الزمالك ضد أول أغسطس الأنجولي بدوري أبطال إفريقيا.

كورة فور جو، حيث يحتل أول أغسطس الأنجولي المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة، فيما يحل الزمالك بالمركز الأخير بدون أي نقاط، فيما يتصدر مازيمبي الكونغولي الصدارة برصيد 3 نقاط، ويأتي زيسكو ثانيا برصيد نقطة واحدة.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الزمالك ضد أول أغسطس الأنجولي، بموقع الفجر الرياضي عبر رابط كورة حصري، بدون تقطيع KORA7ASRY وبدون أي إعلانات.

Advertisements

أخبار تهمك

«يلا شوت MATCHDAY» مشاهدة مباراة مان سيتي ضد مان يونايتد بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط beIN سبورت

منذ أقل من ساعتين

«اونلاين» NOW مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر Liverpool goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 5 ساعات

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة مان سيتي ومان يونايتد بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف اون لاين man city vs man united

منذ ساعة و 27 دقيقة

12 قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر بدون تقطيع ahly beIN

منذ يوم

«يلا شوت» Manchester مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي

منذ ساعتين

«يلا شووت» man city مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر Premier League كورة لايف Kick on

منذ ساعتين و 20 دقيقة

«يلا شوت on sport» مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف ZAMALEK VS Primeiro de Agosto

منذ أقل من ساعة

بي ان سبورت HD مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث time sportبث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث رابط يوتيوب يلا شوت الجديد PLUS

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اليوم السبت 6-12-2019 في الدوري الإنجليزي liverpool v bournemouth LIVE

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي بث مباشر manchester united vs manchester city live match watch online

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشرKORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليوم bein

منذ ساعة الا ربع

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الزمالك واول أغسطس بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش الزمالك «هدف شيكابالا»

منذ ساعة

«كورة لايف» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR يلا شوت PLUS ديربي مانشستر derby manchester

منذ ساعتين

رينيه فايلر يطرد نجم الأهلي من الجزيرة

منذ ساعتين و 40 دقيقة

مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر مجانًا على Time Sport تايم سبورت.. شاهد مباراة الزمالك بث مباشر مجانًا live hd

منذ ساعتين و 26 دقيقة

لايف NOW ON بث مباشر مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر رابط ماتش ZAMALEK يلا شوت PLUS رابط الزمالك اون سبورت NOW

منذ أقل من ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:10 م

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الزمالك واول أغسطس بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش الزمالك «هدف شيكابالا»

«يلا شوت MATCHDAY» مشاهدة مباراة مان سيتي ضد مان يونايتد بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط beIN سبورت

07:26 م

«يلا شوت» Manchester مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي

07:10 م

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشرKORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليوم bein

08:26 م

«يلا شوت on sport» مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف ZAMALEK VS Primeiro de Agosto

08:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status