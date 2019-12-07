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«يلا شوت» كورة لايف KORA LIVE مشاهدة مباراة مان سيتي ضد مان يونايتد man city vs man united بث مباشر كورة جول bein

السبت 07/ديسمبر/2019 - 07:29 م
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بوابة الفجر
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بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة مان سيتي ضد مان يونايتد، عندما يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مان سيتي نظيره مان يونايتد في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم السبت الموافق 7 ديسمبر الجاري، على ملعب "الاتحاد"، في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج.

موعد مباراة مان سيتي ضد مان يونايتد لمشاهدتها عبر كورة أونلاين Man City ONLINE
حرصًا على مشاهدة مباراة مان سيتي ضد مان يونايتد فور انطلاقها، نقدم لكم موعد المباراة حيث تنطلق مباراة مان سيتي ضد مان يونايتد، في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت تونس، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت جرينتش.

كورة جول Man united KORAGOAL القنوات الناقلة لمباراة مان سيتي ضد مان يونايتد
ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مان سيتي ضد مان يونايتد حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة beIN SPORT 2، بتعليق حفيظ دراجي، في قمة منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الكرة العالمية وخاصة الإنجليزية.

يلا شوت Yalla Shootمباراة مان سيتي ضد مان يونايتد
نقدم لكم بث مباشر لمباراة مان سيتي ضد مان يونايتد للاستمتاع بالمباراة، لذلك يقدم لكم الفجر الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.
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