«يلا شوت» كورة لايف KORA LIVE مشاهدة مباراة مان سيتي ضد مان يونايتد man city vs man united بث مباشر كورة جول bein

بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة مان سيتي ضد مان يونايتد، عندما يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مان سيتي نظيره مان يونايتد في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم السبت الموافق 7 ديسمبر الجاري، على ملعب "الاتحاد"، في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج.

حرصًا على مشاهدة مباراة مان سيتي ضد مان يونايتد فور انطلاقها، نقدم لكم موعد المباراة حيث تنطلق مباراة مان سيتي ضد مان يونايتد، في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت تونس، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت جرينتش.