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يلا شووت NOW مشاهدة مباراة مان سيتي ومان يونايتد بث مباشر بدون تقطيع KORA STAR كورة لايف man city vs man united live

السبت 07/ديسمبر/2019 - 07:22 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة مانسشتر يونايتد ضد مانسشتر سيتي بث مباشر يلا شوت Yalla Shoot kora live بث مباشر مانشستر يونايتد يلا شووت كورة أونلاين دوري بلس حصري، في مباراة قزية بين مانسشتر يونايتد ونظيره فريق مانسشتر سيتي، مساء اليوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2019، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانسشتر يونايتد ضد مانسشتر سيتي في الدوري الإنجليزي:-
ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة ونصف مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة ونصف مساء بتوقيت مكه المكرمة، والتاسعة ونصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وفي تمام الساعة الخامسة ونصف بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة مانسشتر يونايتد ضد مانسشتر سيتي في الدوري الإنجليزي:-
تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات بطولة دوري ابطال افريقيا.

بث مباشر مباراة مانسشتر يونايتد ضد مانسشتر سيتي في الدوري الإنجليزي:-
تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم السبت، ويمكنكم مشاهدة مباراة مانسشتر يونايتد ضد مانسشتر سيتي على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة مانسشتر يونايتد ضد مانسشتر سيتي في الدوري الإنجليزي عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش مانسشتر يونايتد ضد مانسشتر سيتي، كما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة مانسشتر يونايتد ضد مانسشتر سيتي في الدوري الإنجليزي، يلا شوت Yalla Shootمباراة مانسشتر يونايتد ضد مانسشتر سيتي، لذلك يقدم لكم الفجر الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، وكورة لايف.

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