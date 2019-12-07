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«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة مان سيتي ضد مان يونايتد بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش مانشستر سيتي الآن beIN

السبت 07/ديسمبر/2019 - 07:19 م
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بوابة الفجر
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بث مباشر مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، يلا شوووت،يلا شوت مباشر مانشستر يونايتد، شاهد مانشستر سيتي، يترقب محبي البريميرليج مواجهة قوية بين الفريقين كما أعتادوا، والتي ستحمل طابع خاص هذا الموسم، خاصة مع إستعادة اليونايتد لبعض من مستواه.

شاهد الأن بث مباشر مانشستر سيتي

لقاء مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي اليوم، مشاهدة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الأن، ويدخل اليونايتد للمباراة بعد تحقيقه إنتصار هام على توتنهام هوتسبير بثنائية دون رد في الجولة الماضية، مشاهدة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الأن وعلى الرغم من تذبذب نتائج الشياطين الحمر، إلا إنه تمكن حتى الأن من تحقيق نتاءج جبدة أمام خصومه الكبار، حيث فا على تشيلسي وتوتنهام، وتعادل أمام ليفربول، وهو ما يجعل كيبة سولشاير تبحث عن تجنب الهزيمة على الأقل.

بث مباشر اليوم مانشستر يونايتد والسيتي

يحتل اليونايتد المركز السادس برصيد 21 نقطة، ويبحث عن تحقيق الفوز أمام السيتي من أجل التقدم في الترتيب والإقتراب من المرابع الذهبي بشكل أكبر، للعودة للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويدخل مانشستر سيتي اللقاء بدوافع قوية خاصة مع بحثه عن مواصلة مطاردة ليفربول على صدارة الدوري الإنجليزي، ورغبته في عدم فقدان أينقاط أخرى في صراعه مع الريدز، بعد أن وصل الفارق بينهما إلى 11 نقطة، وفقدان نقاط أخرى سيتسبب في إبتعاد الفريق السماوي أكثر عن الحفاظ على لقب البريميرليج للموسم الثالث على التوالي،

yalla shoot مشاهدة لقاء مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي اليوم السبت

كما يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 32 نقطة، والتعادل أو الهزيمة قد يمنحا تشيلسي صاحب المركز الرابع لمزاحمة السيتي، kora shootويأمل السيتي في تحقيق الفوز منتظراً أي تعثر لليفربول، يمنحه فرصة تقليص فارق النقاط، خاصة في ظل تلاحق المباريات القوية على الريدز والذي قد يجعله يفقد نقاط.

بث مباشر مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، يلا شوووت،يلا شوت مباشر مانشستر يونايتد، شاهد مانشستر سيتي، يترقب محبي البريميرليج مواجهة قوية بين الفريقين كما أعتادوا، والتي ستحمل طابع خاص هذا الموسم، خاصة مع إستعادة اليونايتد لبعض من مستواه.

شاهد الأن بث مباشر مانشستر سيتي

لقاء مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي اليوم، مشاهدة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الأن، ويدخل اليونايتد للمباراة بعد تحقيقه إنتصار هام على توتنهام هوتسبير بثنائية دون رد في الجولة الماضية، مشاهدة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الأن وعلى الرغم من تذبذب نتائج الشياطين الحمر، إلا إنه تمكن حتى الأن من تحقيق نتاءج جبدة أمام خصومه الكبار، حيث فا على تشيلسي وتوتنهام، وتعادل أمام ليفربول، وهو ما يجعل كيبة سولشاير تبحث عن تجنب الهزيمة على الأقل.

بث مباشر اليوم مانشستر يونايتد والسيتي

يحتل اليونايتد المركز السادس برصيد 21 نقطة، ويبحث عن تحقيق الفوز أمام السيتي من أجل التقدم في الترتيب والإقتراب من المرابع الذهبي بشكل أكبر، للعودة للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويدخل مانشستر سيتي اللقاء بدوافع قوية خاصة مع بحثه عن مواصلة مطاردة ليفربول على صدارة الدوري الإنجليزي، ورغبته في عدم فقدان أينقاط أخرى في صراعه مع الريدز، بعد أن وصل الفارق بينهما إلى 11 نقطة، وفقدان نقاط أخرى سيتسبب في إبتعاد الفريق السماوي أكثر عن الحفاظ على لقب البريميرليج للموسم الثالث على التوالي،

yalla shoot مشاهدة لقاء مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي اليوم السبت

كما يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 32 نقطة، والتعادل أو الهزيمة قد يمنحا تشيلسي صاحب المركز الرابع لمزاحمة السيتي، kora shootويأمل السيتي في تحقيق الفوز منتظراً أي تعثر لليفربول، يمنحه فرصة تقليص فارق النقاط، خاصة في ظل تلاحق المباريات القوية على الريدز والذي قد يجعله يفقد نقاط.


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