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Real madrid vs espanyol في الدوري الإنجليزي ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد وإسبانيول (فيديو)

السبت 07/ديسمبر/2019 - 06:39 م
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Real madrid vs espanyol
Real madrid vs espanyol
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مباراة Real madrid vs espanyol في الدوري الإنجليزي

تغلب فريق ريال مدريد على ضيفه إسبانيول بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت Real madrid vs espanyol مساء اليوم السبت، على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل الفريق الملكي، في إطار منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا" 2020/2019.

ملخص مباراة Real madrid vs espanyol في الدوري الإسباني
وجاء الهدف الأول عن طريق المدافع الفرنسي رافاييل فاران في الدقيقة 37 بعد تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء، وأضاف كريم بنزيما الهدف الثاني في الدقيقة 79 بعد تمريرة عرضية متقنة من فيدريكو فالفيردي ليضعها بنزيما على يسار الحارس.

وشهدت مباراة Real madrid vs espanyol في البريميرليج تعرض المدافع فيرلاند ميندي للطرد في الدقيقة 89 قبل نهاية اللقاء، وسيغيب في المباراة القادمة أمام فالنسيا.

وبهذه النتيجة، ريال مدريد رصيده إلى النقطة 34 في محتلًا صدارة جدول الترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد إسبانيول عند النقطة 9 في المركز التاسع عشر.

وبدأ ريال مدريد مباراته أمام إسبانيول بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال - سيرجيو راموس - رافاييل فاران - فيرلاند ميندي.

خط الوسط: كاسيميرو - توني كروس - فيدريكو فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - رودريجو جويس.

شاهد.. ملخص وأهداف مباراة Real madrid vs espanyol في البريميرليج:-

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