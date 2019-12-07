Real madrid vs espanyol في الدوري الإنجليزي ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد وإسبانيول (فيديو)





مباراة Real madrid vs espanyol في الدوري الإنجليزي





تغلب فريق ريال مدريد على ضيفه إسبانيول بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت Real madrid vs espanyol مساء اليوم السبت، على ملعب " سانتياجو برنابيو" معقل الفريق الملكي، في إطار منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا" 2020/2019.





ملخص مباراة Real madrid vs espanyol في الدوري الإسباني

وجاء الهدف الأول عن طريق المدافع الفرنسي رافاييل فاران في الدقيقة 37 بعد تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء، وأضاف كريم بنزيما الهدف الثاني في الدقيقة 79 بعد تمريرة عرضية متقنة من فيدريكو فالفيردي ليضعها بنزيما على يسار الحارس.



وشهدت مباراة Real madrid vs espanyol في البريميرليج تعرض المدافع فيرلاند ميندي للطرد في الدقيقة 89 قبل نهاية اللقاء، وسيغيب في المباراة القادمة أمام فالنسيا.



