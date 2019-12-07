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«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول «هدف محمد صلاح»

السبت 07/ديسمبر/2019 - 05:02 م
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مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر
مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر
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بث مباشر لمباراة بورنموث ضد ليفربول كورة أونلاين KORAONLINE، عندما تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، صوب المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورنموث ضد ليفربول، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.

يلا شوت Yalla Shoot لمشاهدة المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورنموث ضد ليفربول، والتي يمكنكم مشاهدتها عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

ويقدم لكم "الفجر الرياضي" خدمة البث المباشر لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورنموث ضد ليفربول، لمتابعتها في موعدها المحدد بمختلف الجودات دون تقطيع، عبر يلا شوت Yalla Shoot، وكورة جول KORAGOAL.

كورة لايف KORALIVE، حيث انطلقت مباراة بورنموث ضد ليفربول، في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت الإمارات، والرابعة مساءًا بتوقيت تونس، والثالثة مساءًا بتوقيت جرينتش Liverpool .

كورة جول KORAGOAL، حيث يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في مواصلة تربعه على عرش صدارة الدوري الانجليزي.

كول كورة COOLKORA لمشاهدة مباراة بورنموث ضد ليفربول Liverpool، حيث يعول الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز على الثلاثي الهجومي المتمثل في الدولي المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، والبرازيلي روبيرتو فيرمينو Salah LIVE.

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