«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق بورنموث في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : اليسون.

خط الدفاع : جوميز - فان دايك - لوفرين - روبرتسون.

خط الوسط : هندرسون - ميلنر - تشامبرلين - كيتا.

خط الهجوم : محمد صلاح - روبرتو فيرمينيو.

وكان فريق بورنموث قد تعرض للهزيمة من فريق كريستال بالاس بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب السيلهرست بارك في إطار منافسات الجولة الماضبة، بينما حقق فريق ليفربول انتصارا كبيرا على فريق إيفرتون في ديربي الميرسيسايد بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين على ملعب الانفيلد.

ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز :-

ويحتل فريق ليفربول في صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 43 نقطة وبفارق 8 نقاط عن فريق ليستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي يملك 35 نقطة، بينما يحل فريق مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 32 نقطة، ويأتي فريق تشيلسي في المركز الرابع برصيد 29 نقطة.





ويطمح الريدز في الفوز بالديريي لتعزيز صدارته في البريميرليج وتحقيق لقب هذا الموسم خاصة بعد غياب الفريق عن تحقيق البريميرليج منذ 30 عاما، بينما نجح الريدز في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي مع المدرب الألماني يورجن كلوب على حساب فريق توتنهام هوتسبير في المباراة النهائية بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.







