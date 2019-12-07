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مشاهد مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع KORA LIVE نتيجة مباراة ليفربول

السبت 07/ديسمبر/2019 - 03:56 م
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بوابة الفجر
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يقدم لكم موقع الفجر خدمة مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي، يواجه نادي ليفربول الإنجليزي، نظيره فريق بورنموث اليوم السبت، KORA STARوذلك ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول وبورنموث: 

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول بورنموث ، YALLA SHOOT PLUS في الخامسة من مساء اليوم السبت على ملعب "دين كورت"، تابع بث مباشر لمباراة ليفربول وبورنموث KOOORA 4 GOAL.

متابعة بث مباشر YALLA LIVE مباراة ليفربول وبورنموث بدون تقطيع ويبحث ليفربول عن تحقيق الانتصار وحصد الثلاث نقاط، من أجل الحفاظ على صدراة جدول الدوري الإنجليزي. 

بينما يسعى بورنموث لاستغلال عامل الأرض والجمهور في تحقيق الانتصار وحصد النقاط، من أجل تحسين موقفه بالجدول. 

القنوات الناقلة لليفربول وبورنموث 

ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 2، ويوفر موقعنا الفجر الرياضي روابط بث مباشر YOUTUBE لمباراة ليفربول وبورنموث الليلة بجودة فائقة، تابع بث مباشر الدوري الإنجليزي عبر رابط الأسطورة LIV7HD

ترتيب ليفربول وبورنموث:

يحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة، بينما يتواجد بورنموث في المركز الـ 14 برصيد 16 نقطة، شاهد مباراة الدوري الإنجليزي اليوم بين ليفربول وبورنموث YALLA SHOOT PLUS.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة بورنموث:

حراسة المرمى: أليسون بيكر
خط الدفاع: أندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - إليكسندر أرنولد- جو جوميز.
خط الوسط: تشامبرلين - فينالدوم - هيندرسون.
خط الهجوم: ساديو ماني - روبرتو فيرمينو- محمد صلاح .

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