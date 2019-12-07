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«كورة لايف Koralive» مشاهدة مباراة النجم الساحلي وبلاتينيوم بث مباشر bein SPORT كورة لايف رابط الاهلي TIME Etoial يلا شو

السبت 07/ديسمبر/2019 - 03:03 م
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مشاهدة مباراة النجم الساحلي
مشاهدة مباراة النجم الساحلي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجم الساحلي التونسي، لخوض مباراة جديدة له بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، حينما يحل ضيفًا على بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، لحساب المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا.

ويلعب النجم الساحلي ضمن منافسات الجولة الثانية والتي تضم كل من” الأهلي المصري والهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي”.

مشاهدة مباراة بلاتينيوم ستارز والنجم الساحلي التونسي في دوري الأبطال

مشاهدة مباراة بلاتينيوم ستارز والنجم الساحلي التونسي في دوري الأبطال

مشاهدة مباراة بلاتينيوم ستارز والنجم الساحلي التونسي في دوري الأبطال

مشاهدة مباراة بلاتينيوم ستارز والنجم الساحلي التونسي في دوري الأبطال

ويدخل النجم الساحلي بقيادة الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني، المباراة طامحًا في تحقيق نتيجة إيجابية لتعزيز وضعه بصدارة جدول الترتيب.

وكان النجم الساحلي التونسي، افتتح مشواره بدور المجموعات بالفوز على الأهلي، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على الملعب الأوليمبي برادس، فيما نلقى بلاتينيوم ستارز هزيمة أمام الهلال السوداني، بهدفين مقابل هدف بالمباراة التي أقيمت في أم درمان بالسودان.

واستأنفت مباريات المجموعة الثانية أمس، حيث حقق الأهلي فوزًا على الهلال السوداني، بهدفين مقابل هدف وحيد، بالمباراة التي أقيمت على ملعب”الأهلي” بالسلام، لحساب الجولة الثانية.

ويحتل النجم الساحلي التونسي، صدارة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط متساويًا مع الأهلي والهلال السوداني، بنفس الرصيد إلا أنه يتفوق بفارق الأهداف، فيما يحل بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي في المركز الأخير بدون أي نقاط.

موعد مباراة بلاتينيوم ستارز والنجم الساحلي التونسي بدوري الأبطال

ويستضيف بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي نظيره النجم الساحلي التونسي، اليوم السبت 7 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة والرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.


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الكلمات المفتاحية

دوري أبطال أفريقيا النجم الساحلي وبلاتينيوم الاهلي والهلال السوداني

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