«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الريال اليوم YALLA REAL

يلا شوت yalla shoot ، حيث يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد نظيره إسبانيول، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا".





كورة أون لاين kora online بث مباشر لمباراة ريال مدريد وإسبانيول





تنطلق مباراة ريال مدريد وإسبانيول في تمام الثانية مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، والثالثة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة مساءًا بتوقيت الإمارات والواحدة بتوقيت تونس.





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تقام مباراة ريال مدريد وإسبانيول على ملعب سانتياجو برنابيو، معقل الميرنجي، ويمكنك مشاهدة المباراة حصريا فور إنطلاقها، عبر قناة 3 beIN SPORTS HD، بتعليق خالد الحدي.





يقدم لكم "الفجر الرياضي" خدمة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وإسبانيول، في قمة منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإسباني، في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الكرة العالمية وخاصة الإسبانية، كورة لايف KORALIVE.





بث مباشر بين ماتش لمباراة ريال مدريد وإسبانيول اليوم bein match





لمشاهدة القمة النارية المنتظرة بين ريال مدريد وإسبانيول realmadrid live stream، حيث يعول الميرنجي على قوته الهجومية المتمثلة في المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، والويلزي جاريث بيل.