مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول بث مباشر real madrid vs espanyol live بدون تقطيع يلا شووت ريال مدريد مجانًا League

رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول بث مباشر كورة لايف kora live مساء اليوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2019، على ملعب سينياغو برنابيو ، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر في الدوري الإسباني .

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تقام مباراة ريال مدريد وإسبانيول، اليوم السبت ، في تمام الساعة االصانية ظهرا بتوقيت القاهرة، الثالثة عصراً بتوقيت السعودية، والرابعة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثامية عشر بتوقيت جرينتش، وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd1 ، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري الإسباني .

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