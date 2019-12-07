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«كورة ستار PLUS» مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش الريال beIN SPORT

السبت 07/ديسمبر/2019 - 01:05 م
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بوابة الفجر
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يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة البث المباشر للمباراة القوية التي ستجمع ريال مدريد ضد إسبانيول YALLA SHOOT 7ASRY، في إطار الجولة السادسة عشر من عمر بطولة الدوري الإسبانيkora live.

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تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم السبت ويمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول في عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش ريال مدريد ضد إسبانيول، كما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة ريال مدريد ضد إسبانيول.

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