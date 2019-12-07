أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوية الروسية أسقطت طائرة مسيرة أمريكية في ليبيا الشهر الماضي.

أصدرت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، وثائق استخبارية كشفت تورط كتائب حزب الله في الهجوم المسلح الذي تعرض له المتظاهرون قرب جسر السنك وساحة الخلاني، الموازية لساحة التحرير، وسط بغداد، مساء أمس الجمعة، وتسبب في سقوط عدد من القتلى والجرحى.