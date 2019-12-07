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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت

السبت 07/ديسمبر/2019 - 11:30 ص
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم السبت 7/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || روسيا تسقط طائرة مسيرة أمريكية في ليبيا

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت
أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوية الروسية أسقطت طائرة مسيرة أمريكية في ليبيا الشهر الماضي.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || وثائق: حزب الله متورط في قتل المحتجين
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت
أصدرت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، وثائق استخبارية كشفت تورط كتائب حزب الله في الهجوم المسلح الذي تعرض له المتظاهرون قرب جسر السنك وساحة الخلاني، الموازية لساحة التحرير، وسط بغداد، مساء أمس الجمعة، وتسبب في سقوط عدد من القتلى والجرحى.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || ظريف: إسرائيل اختبرت صاروخا نوويا هدفه إيران
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت
كشف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن الاختبار الذي أجرته إسرائيل لصاروخ قادر على حمل رؤوس نووية، هدفه إيران.
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وثائق استخبارية قتل المحتجين طائرة مسيرة امريكية جسر السنك إيران أهم الأخبار إسرائيل آخر الأخبار

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