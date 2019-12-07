الدفاعات الجوية الروسية تسقط طائرة مسيرة أمريكية في ليبيا

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوية الروسية أسقطت طائرة مسيرة أمريكية في ليبيا الشهر الماضي.

وقالت السلطات الأمريكية، في تصريحات صحفية، بثتها فضائية العربية، إن الدفاعات الجوية الروسية كان يديرها متعاقدون روس في ليبيا أو الجيش الوطني.

وطالبت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا، بإعادة حطام الطائرة المسيرة من ليبيا.

وأوضح قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا الجنرال ستيفن تاونسند، إنه يعتقد أن من كان يدير الدفاعات الجوية في ذلك الوقت "لم يكن يعلم أنها طائرة أمريكية مسيرة عندما أطلق النار عليها".