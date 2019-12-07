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مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول real madrid vs espanyol live FREE بث مباشر يلا شوت رابط ماتش ريال مدريد GOAL HD

السبت 07/ديسمبر/2019 - 10:50 ص
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بوابة الفجر
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يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة البث المباشر، حيث يستطعا المتابعون مشاهدة مباراة ريال مدريد واسبانيول بث مباشر، حيث يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لمواجهة نظيره نادي إسبانيول اليوم السبت 7 ديسبمر ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

مشاهدة موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول بالدوري الإسباني وملعب اللقاء

وستلعب مباراة نادي ريال مدريد ضد نظيره نادي إسبانيول اليوم في بطولة الدوري الإسباني الممتاز في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت السعودية على ملعب سانتياجو برنابيو.


مشاهدة ريال مدريد| القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني
وستذاع مباراة نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره نادي إسبانيول اليوم في بطولة الدوري الإسباني على قناة "بي إن سبورتس 3" بتعليق خالد الحدي.

مشاهدة ريال مدريد| موقف الريال من مباراة إسبانيول
ويسعى نادي ريال مدريد إلى تحقيق الفوز في مباراة إسبانيول اليوم ليتمكن من خطف صدارة ترتيب الدوري الإسباني من نادي برشلونةالمتساوي

كما يسعى نادي إسبانيول للفوز بمباراة ريال مدريد أو حتى الخروج بتعادل فقط ليتمكن من تحسين مركزه في الدوري والهروب من مصيدة الهبوط.

مشاهدة ريال مدريد| ترتيب الفريقين في بطولة الدوري الإسباني الممتاز
ويتواجد نادي ريال مدريد في المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 31 نقطة من أصل 14 مباراة خاضها الفريق الملكي حتى الآن في بطولة الدوري.

مشاهدة ريال مدريد| ترتيب إسبانيول 
بينما يتواجد نادي إسبانيول في المركز التاسع عشر من جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 9 نقاط من أصل 15 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.
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