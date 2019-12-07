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كورة لايف Matchweek مشاهدة مباراة ليفربول ضد بورنموث بث مباشر YALLA SHOOT يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول

السبت 07/ديسمبر/2019 - 10:33 ص
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بوابة الفجر
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يحل فريق ليفربول ضيفاً على نظيره فريق بورنموث في إطار منافسات الجولة السادسة عشر في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وتُقام مباراة ليفربول وبورنموث في يوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2019 على الأراضي الإنجليزية.

يدخل فريق ليفربول المباراة ساعياً لتحقيق الفوز في الجولة السادسة عشر في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يسعى فريق وبورنموث لمحاولة تحقيق الفوز أيضاً في الجولة السادسة عشر في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسنقدم لكم الآن في هذا التقرير موعد مباراة ليفربول ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة للمباراة وأيضاً آخر استعدادات الفريقين قبل المباراة المرتقبة بينهما في يوم السبت.

بث مباشر مباراة ليفربول ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تُذاع المباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز في يوم السبت عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

حيث تُذاع مباراة ليفربول ضد بورنموث على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة BEIN SPORT HD الثانية، إضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.
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