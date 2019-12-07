Advertisements
Advertisements
Advertisements

مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر اليوم السبت 6-12-2019 في الدوري الإيطالي

السبت 07/ديسمبر/2019 - 09:27 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
يحل فريق يوفنتوس ضيفاً على نظيره فريق لاتسيو في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، وتُقام مباراة يوفنتوس ولاتسيو يوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2019 على الأراضي الإيطالية.

ويدخُل فريق يوفنتوس المباراة ساعياً لتحقيق الفوز في الجولة الخامسة عشر في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، فيما يسعى فريق لاتسيو لمحاولة تحقيق الفوز أيضاً في الجولة الخامسة عشر بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وسنقدم لكم الآن في هذا التقرير موعد مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو في الدوري الإيطالي لكرة القدم والقنوات الناقلة للمباراة وأيضاً آخر استعدادات الفريقين قبل المباراة المرتقبة بينهما يوم السبت.

تابع لايف مباراة يوفنتوس ولاتسيو مباشر، حيث يدخل فريق يوفنتوس مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق لاتسيو، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق يوفنتوس في تحقيق الانتصار في أربع مباريات، بينما سقط فريق يوفنتوس في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.

مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر، وسوف يدخل فريق لاتسيو مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق يوفنتوس، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق لاتسيو في تحقيق الانتصار في أربع مباريات أخرى، بينما لم يسقط فريق لاتسيو في فخ التعادل في أي مباراة سابقة على الإطلاق.

رابط مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي لكرة القدم بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو في الدوري الإيطالي لكرة القدم في يوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2019 على الأراضي الإيطالية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم السبت، في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية، الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم الأحد: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة، العاشرة إلا ربع مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.
Advertisements

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني AHLY VS AlHilal Omdurman بث مباشر Caf Champions League

منذ حوالي 13 ساعة

«يلا شوت on sport» مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف ZAMALEK VS Primeiro de Agosto

الآن

5 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة الاهلي والهلال تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي والهلال في بطولة افريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بي ان سبورت بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 12 ساعة

«يلا شوت بي ان سبورت المفتوحة» مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA AHLY

منذ حوالي 13 ساعة

12 قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر بدون تقطيع ahly beIN

منذ حوالي 17 ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش الاهلي «هدف رمضان صبحي»

منذ حوالي 13 ساعة

مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر| AHLY VS AlHilal Omdurman live match caf champions league

منذ حوالي 13 ساعة

بي ان سبورت HD مشاهدة مباراة الاهلي والهلال time sport بث مباشر مباراة الاهلي والهلال رابط يوتيوب يلا شوت الجديد PLUS

منذ حوالي 15 ساعة

رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLY goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش الأهلي NO

منذ حوالي 16 ساعة

رابط «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك واول أغسطس بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY نتيجة ماتش الزمالك LIVE

الآن

«كورة لايف» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR يلا شوت PLUS ديربي مانشستر derby manchester

الآن

«كورة ON لاين» مشاهدة مباراة الأهلي والهلال sudan بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش الاهلي NOW

منذ حوالي 13 ساعة

يلا شوت رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع oN

منذ حوالي 12 ساعة

«اونلاين» NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول بث مباشر AHLY goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ريال مدريد NOW

منذ حوالي 13 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اليوم السبت 6-12-2019 في الدوري الإنجليزي liverpool v bournemouth LIVE

الآن
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:20 م

«يلا شوت on sport» مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف ZAMALEK VS Primeiro de Agosto

«كورة لايف» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR يلا شوت PLUS ديربي مانشستر derby manchester

06:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اليوم السبت 6-12-2019 في الدوري الإنجليزي liverpool v bournemouth LIVE

03:39 م

بي ان سبورت HD مشاهدة مباراة الاهلي والهلال time sport بث مباشر مباراة الاهلي والهلال رابط يوتيوب يلا شوت الجديد PLUS

06:55 م

«اونلاين» NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول بث مباشر AHLY goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ريال مدريد NOW

08:48 م

مقالات وكتاب

بطرس دانيال
بطرس دانيال

بطرس دانيال يكتب: اقترب إلى الله...

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة والحسين محمد يكتبان: "شروق" الحلم الإسرائيلي و"غروب" الحلم العربي

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

DMCA.com Protection Status