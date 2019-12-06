الديمقراطيون الاشتراكيون الألمان يمنحون فرصة لتحالف "ميركل"





القائدة المشاركة

معركة الميزانية



صوت الديمقراطيون الاشتراكيون الألمان، اليوم الجمعة، لمنح ائتلافهم مع المستشارة أنجيلا ميركل فرصة للبقاء على قيد الحياة، ومع تحديد مطالب متواضعة نسبيًا كثمن للبقاء في الحكومة مع المحافظين.وفي مؤتمر للحزب، قام المندوبون بتعيين اثنين من منتقدي التحالف لقيادة حزبهم بشكل مشترك بعد أشهر من الاضطرابات والعروض الكئيبة في الانتخابات الإقليمية والأوروبية، يريد بعض أعضاء الحزب الانسحاب من الحكومة وإعادة البناء في المعارضة.وفي عرض للأيدي، صوتت أغلبية كبيرة من المندوبين لصالح الشروط التي سيطلبونها لحزب ميركل للبقاء في الحكومة، بما في ذلك تدابير أشد لحماية المناخ، وزيادة الحد الأدنى للأجور والاستثمار في البنية التحتية.وقال عضو الحزب البارز "انكه ريهلنجر" للمندوبين، إن هذه توصية واضحة لكيفية التصرف في الأسابيع والأشهر المقبلة.ويقول المحافظون، إنهم لن يعيدوا التفاوض بشأن اتفاق الائتلاف لعام 2018، لكن يبدو أن المطالب المتواضعة نسبيًا التي طرحها قادة الحزب الديمقراطي الاشتراكي الجدد تتجنب المواجهة المباشرة مع كتلة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي.كما صوتت غالبية المندوبين صراحة ضد مغادرة الائتلاف، وقالتساسكيا إسكين، إنها "تشك في البقاء في الائتلاف لكنها مستعدة لمنحه الفرصة".وهنأ المحامي ميركل ورئيس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي أنيجريت كرامب - كارينباور القادة الجدد، وقالوا إن "هناك الكثير الذي يتعين عليهم فعله".ووجهت إسكين تصفيقًا عاليًا من المندوبين، عندما قالت، إن الحد الأدنى للأجور يجب أن يرتفع إلى 12 يورو على الأقل في الساعة مقابل 9.19 يورو.يلتزم العديد من المحافظين بتحقيق ميزانية متوازنة دون إصدار دين جديد، وقال وولتر بورجانز، إنه إذا تركنا وراءنا مستوى ديون أقل لكن البيئة تسممت، فإن البنية التحتية متداعية، وقد تراجعت ألمانيا من الناحية التكنولوجية، فستكون الديون أسوأ بكثير لتسليمها إلى الجيل التالي.كما انتقد موقف المحافظين في الدفاع، قائلًا إن نشر القوات الألمانية "في أكبر عدد ممكن من الأماكن في العالم" كان خطأً تامًا، مضيفاً "هذا هو عسكرة السياسة الخارجية".وصادق المندوبون، من جميع الولايات الفيدرالية الألمانية، رسميًا على انتخاب 426000 عضوًا في حزب الحزب الاشتراكي الديمقراطي من حزبي إسكن ووالتر بورجانز كزعماء مشاركين.كما أظهر استطلاع للرأي أجري يوم الخميس الماضي، أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي قد حقق نسبة 13٪، وهو أدنى مستوى قياسي له ويتخلف عن المحافظين والخضر والبديل اليميني المتطرف في ألمانيا.ويمكن أن يؤدي التخلي عن الائتلاف إلى إجراء انتخابات مبكرة أو حكومة أقلية، خيارات غير جذابة لكل من الأحزاب الحاكمة والعديد من الألمان.وحتى رئيس جناح شباب الحزب الاشتراكي الديمقراطي، كيفين كوهنيرت، الذي قام بحملة ضد التحالف الكبير، ناشد المندوبين دعم القادة الجدد لإجراء محادثات مع المحافظين.