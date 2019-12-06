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حضور جماهيري كبير لـ"جبر الخواطر" في ثالث أيام "الإسكندرية المسرحي العربي"

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 09:42 م
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جبر الخواطر
جبر الخواطر
عبدالحافظ حمدي
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شهد المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية اليوم حضورا جماهيريا كبيرا جاء لمشاهدة العرض المسرحي "جبر الخواطر" المشارك بفعاليات الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة من قبل طلاب وحدة الإسكندرية بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

"جبر الخواطر" الذى تدور أحداثه داخل حضرة ذكر صوفية، حيث يظهر صراع من أحد المشايخ القدامى على عباءة مشيخة الحضرة التى تمنح لأحد المريدين، ومن هنا يبدأ الصراع وخطة الغواية التى يدبرها الشيخ الأقدم الذى يرى أنه الأحق بالعباءة.

"جبر الخواطر" تمثيل أحمد عماد، سالي السيد، شيريهان شاذلي، أكرم نجيب، بسام ممدوح، عازف شريف ياسر، منشد محمد جابر، راقصون مصطفى سيف، محمد صلاح، عبد الرحمن محسن، تأليف وإخراج محمد الكلزة.

الجدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية المسرحى العربي للمعاهد والكليات المتخصصة يقام تحت رعاية د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح، وأسسه د. أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس تلك الدورة د. علاء عبد العزيز سليمان، ونائب رئيس المهرجان د. انجي البستاوى.

حضور جماهيري كبير لـ"جبر الخواطر" في ثالث أيام "الإسكندرية المسرحي العربي"
حضور جماهيري كبير لـ"جبر الخواطر" في ثالث أيام "الإسكندرية المسرحي العربي"
حضور جماهيري كبير لـ"جبر الخواطر" في ثالث أيام "الإسكندرية المسرحي العربي"
حضور جماهيري كبير لـ"جبر الخواطر" في ثالث أيام "الإسكندرية المسرحي العربي"
حضور جماهيري كبير لـ"جبر الخواطر" في ثالث أيام "الإسكندرية المسرحي العربي"
حضور جماهيري كبير لـ"جبر الخواطر" في ثالث أيام "الإسكندرية المسرحي العربي"
حضور جماهيري كبير لـ"جبر الخواطر" في ثالث أيام "الإسكندرية المسرحي العربي"
حضور جماهيري كبير لـ"جبر الخواطر" في ثالث أيام "الإسكندرية المسرحي العربي"
حضور جماهيري كبير لـ"جبر الخواطر" في ثالث أيام "الإسكندرية المسرحي العربي"
حضور جماهيري كبير لـ"جبر الخواطر" في ثالث أيام "الإسكندرية المسرحي العربي"
حضور جماهيري كبير لـ"جبر الخواطر" في ثالث أيام "الإسكندرية المسرحي العربي"
حضور جماهيري كبير لـ"جبر الخواطر" في ثالث أيام "الإسكندرية المسرحي العربي"
حضور جماهيري كبير لـ"جبر الخواطر" في ثالث أيام "الإسكندرية المسرحي العربي"
حضور جماهيري كبير لـ"جبر الخواطر" في ثالث أيام "الإسكندرية المسرحي العربي"
حضور جماهيري كبير لـ"جبر الخواطر" في ثالث أيام "الإسكندرية المسرحي العربي"
حضور جماهيري كبير لـ"جبر الخواطر" في ثالث أيام "الإسكندرية المسرحي العربي"
حضور جماهيري كبير لـ"جبر الخواطر" في ثالث أيام "الإسكندرية المسرحي العربي"
حضور جماهيري كبير لـ"جبر الخواطر" في ثالث أيام "الإسكندرية المسرحي العربي"
حضور جماهيري كبير لـ"جبر الخواطر" في ثالث أيام "الإسكندرية المسرحي العربي"
حضور جماهيري كبير لـ"جبر الخواطر" في ثالث أيام "الإسكندرية المسرحي العربي"
حضور جماهيري كبير لـ"جبر الخواطر" في ثالث أيام "الإسكندرية المسرحي العربي"
حضور جماهيري كبير لـ"جبر الخواطر" في ثالث أيام "الإسكندرية المسرحي العربي"
حضور جماهيري كبير لـ"جبر الخواطر" في ثالث أيام "الإسكندرية المسرحي العربي"
حضور جماهيري كبير لـ"جبر الخواطر" في ثالث أيام "الإسكندرية المسرحي العربي"
حضور جماهيري كبير لـ"جبر الخواطر" في ثالث أيام "الإسكندرية المسرحي العربي"
حضور جماهيري كبير لـ"جبر الخواطر" في ثالث أيام "الإسكندرية المسرحي العربي"
حضور جماهيري كبير لـ"جبر الخواطر" في ثالث أيام "الإسكندرية المسرحي العربي"
حضور جماهيري كبير لـ"جبر الخواطر" في ثالث أيام "الإسكندرية المسرحي العربي"
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