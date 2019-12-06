« كورة ستار PLUS » مشاهدة مباراة انتر ميلان وروما بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش انتر ميلان Inter beIN SPO

تأتيكم مباراة انتر ميلان وضيفه روما في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم وستكون منقولة في بث مباشر وحصري عبر قنوات beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT,





مباراة انتر وروما الليلة ستكون في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكّة المكرّمة وستكون منقولة عبر القناة beIN SPORTS HD4 المتوفرة على الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.





القمة الإيطالية في سهرة الجمعة ستشد انظار جماهير يوفنتوس حامل اللقب كون إنتر يتصدر البطولة برصيد 37 نقطة متقدما السيدة العجوز بنقطة واحدة.





من جهته يحتل روما المركز الخامس برصيد 28 نقطة وهو يرصد الفوز رغم صعوبته للبقاء في دائرة المنافسين على مقعد مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.





تاريخيا تميل الدفة في الانتصارات بين الفريقين إلى انتر فهل سيتمكن رجال أنطونيو كونتي المتألقين هذا الموسم من تكريس هذا التفوق والتمسك بصدارة الدوري أم سيقلب روما الموازين ويفتح المجال لساري ولاعبيه باستعادة مركزهم المعتادين عليه؟





تابعوا المواجهة الشيقة الليلة عبر HD4 سواء البث التلفزيوني أو الانترنت.





يستغل انتر ميلان عاملي الارض والجمهور في مواجهة روما اليوم لضغط عليه وخطف الثلاث نقاط مدعوماً من جماهيره ، ولاكنه يعاني من الغيابات القاتلة في فريقه ، بعد غياب " جاليارديني لينضم مع سينسي وباريلا وهما الجوهرتين الذي فاز بهم جوزيبي ماروتا لصالح ميلانو ، لتصبح اوراق كونتي في خط الوسط محدودة جدا .





​كورة أون لاين مشاهدة مباراة انتر ميلان وروما بث مباشر اليوم الجمعة 6-12-2019 في بطولة الدوري الإسباني الممتاز 2019/2019

وتكون تشكيلة أنتر ميلان المتوقعة أمام روما هكذا :





في حراسة المرمي : هاندانوفيتش





في الدفاع : جودين ، دي فري، سكرينيار





في خط الوسط : كاندريفا ، فيسينو ، بروزوفيتش ، بورخا فاليرو ، بيراجي





في الهجوم : لاوتارو مارتينيز ، روميلو لوكاكو





بينما تشكيلة روما المتوقعة :





في حراسة المرمي : باو لوبيز





في الدفاع : سبيناتزولا ، مانشيني وسمولينج ، كولاروف





في خط الوسط : فيرتو ، دياوارا ، بيليجريني





في الهجوم : زانيولو ، بيروتي ، دجيكو







