كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش الاهلي «هدف رمضان صبحي»

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الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 09:05 م
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بوابة الفجر
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 كورة فور جول بث مباشر مباراة النادي الأهلي ضد الهلال السوداني، KORA4GOAL في مباراة صعبة وقوية ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

جول العرب حيث يفتتح ملعب الأهلي بالسلام، أبوابه في التاسعة من مساء اليوم، لاستضافة مباراة من العيار الثقيل عندما يحل الهلال السوداني ضيفًا على المارد الأحمر، GOALEL3ARB الأهلي يستدرج الفريق السوداني لحصد الثلاث نقاط.

كورة أونلاين، حيث سيكون السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، أمام اختبار قوي وحقيقي من أجل استعادة فرص الأهلي بالتأهل وتحقيق الفوز على ملعبه ووسط جماهيره KORA ONLINE، فايلر يدخل المباراة بهدف احتلال صدارة المجموعة الثانية.

كورة جول ويلعب النادي الأهلي ضمن منافسات المجموعة الثانية والتي تضم بجواره كل من" النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، KORA GOAL، ملعب الأهلي يستضيف مباراة نارية بين الأهلي والهلال السوداني بدوري الأبطال.

موعد مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني بدوري الأبطال
وتُقام مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني على ملعب الأهلي بالسلام معقل الشياطين الحُمر، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقله لمباراه الأهلي ضد الهلال السوداني بدوري الأبطال
كورة بلس، حيث تُذاع مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، beIN SPORTS HD1 الناقل الحصري لمباريات دوري الأبطال والبطولات الإفريقية، KORA PLUS الأهلي يستضيف الهلال السوداني، بدوري أبطال إفريقيا.

ترتيب المجموعة
كورة حصري حيث يحتل الهلال السوداني صدارة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن النجم الساحلي صاحب المركز الثاني، فيما يتواجد الأهلي بالمركز الأخير متساويًا مع بلاتينيوم ستارز بدون أي نقاط، KORA7ASRY شاهد الهلال السوداني ضيفًا على الأهلي، لحساب المجموعة الثانية.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني، بموقع الفجر الرياضي عبر رابط يلاشووت بلس بدون تقطيع YALL SHOOT PLUS وبدون أي إعلانات.
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