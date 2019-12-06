يلاكورة YALLAKORA مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر KORA LIVE كورة ستار ON TIME رابط ماتش الاهلي caf online

بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة الأهلي والهلال، عندما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السوداني ضيفًا ثقيلاً على نظيره الأهلي في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر الجاري، على ملعب "الأهلي"، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





حرصًا على مشاهدة مباراة الأهلي والهلال فور انطلاقها، نقدم لكم موعد المباراة حيث تنطلق مباراة الأهلي والنجم الساحلي، في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءا بتوقيت الإمارات، والثامنة مساءًا بتوقيت تونس، والسابعة مساءًا بتوقيت جرينتش.





ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي والهلال حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة beIN SPORTS HD 1، بتعليق حفيظ دراجي، في قمة منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الكرة العربية وخاصة المصرية.





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