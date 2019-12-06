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AHLY VS AlHilal Omdurman مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش الاهليNOW beIN SPort

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 07:53 م
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بوابة الفجر
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KOORA STAR بث مباشر مباراة الأهلي المصري والهلال السوداني اليوم، يستضيف ستاد السلام اليوم اولى مباريات الاهلى على ملعبه ووسط جماهيره، امام الهلال السوداني ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الأهلي والهلال السوداني KOORA GOAL، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الأهلي اليوم YALLA SHOOT، ويقود المباراة الحكم الجزائري مصطفي غربال YALLA SHOOT، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني YALLA SHOOT، شاهد بث حي، كورة ستار، رابط اونلاين لمباراة الأهلي والهلال بدوري أبطال إفريقيا KOORA STAR.

ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الأهلي والهلال السوداني YALLA SHOOT، شاهد مباراة الأهلي اليوم KOORA GOAL، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة المباراة KOORA STAR، بث حي مكباشر خدمة البث عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط YALLA SHOOT.

KOORA STAR موعد مباراة الاهلى والهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا
يستضيف النادي الأهلي نظيره نادي الهلال السوداني ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءاً بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات والثامنة مساءاً بتوقيت جرينتش، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الأهلي والهلال السوداني YALLA SHOOT، بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الاهلي KOORA STAR.

KOORA LIVE وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الإهلي والهلال السوداني YALLA SHOOT، بث نباشر مباراة الأهلى والهلال KOORA STAR.

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