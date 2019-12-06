Advertisements
Advertisements
Advertisements

«يلا شوت» YALLAKORA مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش الاهلي timesport

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 06:44 م
Advertisements
مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني
مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني
Advertisements
AHLY VS Al-Hilal Omdurman  مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني، يستكمل النادي الاهلي مشوارة في البطولة الأفريقية بمواجعة ضيفة فريق الهلال السوداني بث مباشر اليوم الجمعة 6 / 12 / 2019 وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات، اللقاء الذي يرتقبة الملاين في كافة أنحاء العالم، حيث يأمل الفريق الاحمر في الخروج من هذة المباراة بنتيجة أيجابية، من أجل اسعاد جمهورة، وذلك بعد خسارته أمام النجم الساحلي بهدف دون رد، الذي جعله يتذيل ترتيب المجموعة حالياً بلا رصيد من النقاط.

نتيجة بحث الصور عن الأهلي الفجر بث مباشر

ويدخل الفريق الاحمر أمام نظيرة السوداني وهو يرفع شعار الفوز لا بديل عنه، يذكر أن الهلال يتصدر ترتيب المجموعة بعدما تمكن في حصد ثلاث نقاط، بعد الفوز علي ضيفة بلاتينيوم في الجولة الاولي بهدفين لهدف، حتى يتجنب الدخول في حسابات معقدة من أجل التأهل للأدوار الإقصائية للمسابقة التي غابت عن خزائنه منذ عام 2013، يذكر أن ادارة المارد الاحمر قد حصلت علي موافقة الجهات الامنية لزيادة عدد الجماهير في ذلك اللقاء الي 15 ألف متفرج بعد أن كان 10 ألألف فقط، خصوصا وأن مباريات الفريقين دائما ما تتسم بالإثارة والندية.

نتيجة بحث الصور عن الأهلي الفجر بث مباشر

مشاهدة مباراة الاهلي المصري ضد الهلال السوداني مجانًا في بث مباشر بدون تقطيع YALLAH SHOOT رابط ماتش الاهلي اليوم، نتيجة مباراة الاهلي والهلال اليوم في دور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا.


  1. فى تمام الساعه 21:00 بتوقيت مدينه القاهره
  2. فى تمام الساعه 22:00 بتوقيت مدينه مكه المكرمه
  3. فى تمام الساعه 21:00 بتوقيت مدينه القدس
  4. فى تمام الساعه 21:30 بتوقيت مدينه أبو ظبى
  5. فى تمام الساعه 20:30 بتوقيت اليمن
  6. فى تمام الساعه 19:30 بتوقيت مدينه الأردن
  7. فى تمام الساعه 19:30 بتوقيت مدينه لبنان
  8. فى تمام الساعه 19:30 بتوقيت مدينه السودان
  9. فى تمام الساعه 21:30 بتوقيت البحرين
نتيجة بحث الصور عن الأهلي الفجر بث مباشر

وتنقل مباراة الاهلي ضد الهلال السوداني على قناة bein sport hd 1  بتعليق حفيظ دراجي علي عدد كبير من الاقمار الصناعية، لذلك يقدم لكم فريق العين نيوز، تردد قناة بي أن سبورت 1 الناقلة لماتش الاهلي والهلال اليوم، يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر مصر ضد السودان AHLY VS Al-Hilal Omdurman



Advertisements

الكلمات المفتاحية

يلا شوت حصري يلا شوت بلس يلا شوت الجديد يلا شوت الاهلي والهلال السوداني نتيجة مباراة الاهلي اليوم مجانا نتيجة مباراة الاهلي اليوم نتيجة مباراة الاهل والهلال السوداني موعد مباراة الأهلي والهلال مشاهدة مباراةالاهلي والهلال السوداني مشاهدة مباراة الاهلي بث مباشر كورة لايف الاهلي والهلال السوداني كورة ستار الاهلي والهلال السوداني كورة اولاين الاهلي والهلال السوداني كورة الاهلي والهلال السوداني قنوات مفتوحةالاهلي والهلال السوداني قناة مفتوحة تنقل مباراة الاهلي رابط ماتش الاهلي والهلال السوداني دوري أبطال أفريقيا تردد تايم سبورت الارضي تابع لايف الاهلي والهلال السوداني

أخبار تهمك

«قناة مفتوحة مصرية» تذيع مباراة الأهلي والهلال السوداني مجاناً.. «يلا شوت» مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشرcaf Ahly

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الداعية محمد حسان

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. ريال مدريد يحسم أولى صفقات الموسم الجديد

منذ ساعة و 7 دقيقة

«كورة لايف NOW» القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي اليوم AHLY TODAY

الآن

عاجل.. الأهلي يكشف موقفه النهائي من ضم النقاز

منذ حوالي 13 ساعة

كارتيرون يكتفي بالجهاز المحلي مع الزمالك

منذ ساعتين و 43 دقيقة

رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLY goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش الأهلي NO

منذ أقل من ساعتين

يلا كورة ELAHLY مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني بث مباشر رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع جودة متعددة NOW مشاهدة الاهلي

منذ ساعتين

فايلر يوجه صدمة إلى نجم الجونة

منذ حوالي 14 ساعة

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

منذ يوم

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

منذ يومين

إصابة جديدة في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| مفاجآت بالجملة في قائمة ريال مدريد.. استبعاد 7 لاعبين وظهور وجه جديد

منذ أقل من ساعتين

12 قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر بدون تقطيع ahly beIN

منذ ساعتين و 48 دقيقة

8 معلومات لا تفوتك عن ستاد النادي الأهلي الجديد

منذ حوالي 21 ساعة

12 طريقة تُشاهد بها مباراة الأهلي والهلال مجاناً.. مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني بث مباشر رابط مجاني NOW AHLY

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

شووت Hilal ONLINE مشاهدة مباراة الهلال ضد السد بث مباشر KORA STAR كورة لايف اونلاين NOW OSTORA بث الاسطورة رابط الهلال

يلا شووت plus مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر AHLY goal كورة لايف ماتش الأهلي (هدف رمضان صبحي) Match al ahly

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر ON SPORT كورة لايف رابط الاهلي TIME AHLY يلا شوت ماتش الا

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLY VS Al-Hilal Omdurman Watch live

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:40 م

12 قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر بدون تقطيع ahly beIN

عاجل.. ريال مدريد يحسم أولى صفقات الموسم الجديد

06:21 م

«قناة مفتوحة مصرية» تذيع مباراة الأهلي والهلال السوداني مجاناً.. «يلا شوت» مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشرcaf Ahly

05:05 م

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الداعية محمد حسان

02:58 ص

فايلر يوجه صدمة إلى نجم الجونة

05:06 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

DMCA.com Protection Status