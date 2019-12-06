«يلا شوت» YALLAKORA مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش الاهلي timesport

AHLY VS Al-Hilal Omdurman مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني ، يستكمل النادي الاهلي مشوارة في البطولة الأفريقية بمواجعة ضيفة فريق الهلال السوداني بث مباشر اليوم الجمعة 6 / 12 / 2019 وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات، اللقاء الذي يرتقبة الملاين في كافة أنحاء العالم، حيث يأمل الفريق الاحمر في الخروج من هذة المباراة بنتيجة أيجابية، من أجل اسعاد جمهورة، وذلك بعد خسارته أمام النجم الساحلي بهدف دون رد، الذي جعله يتذيل ترتيب المجموعة حالياً بلا رصيد من النقاط.









ويدخل الفريق الاحمر أمام نظيرة السوداني وهو يرفع شعار الفوز لا بديل عنه، يذكر أن الهلال يتصدر ترتيب المجموعة بعدما تمكن في حصد ثلاث نقاط، بعد الفوز علي ضيفة بلاتينيوم في الجولة الاولي بهدفين لهدف، حتى يتجنب الدخول في حسابات معقدة من أجل التأهل للأدوار الإقصائية للمسابقة التي غابت عن خزائنه منذ عام 2013، يذكر أن ادارة المارد الاحمر قد حصلت علي موافقة الجهات الامنية لزيادة عدد الجماهير في ذلك اللقاء الي 15 ألف متفرج بعد أن كان 10 ألألف فقط، خصوصا وأن مباريات الفريقين دائما ما تتسم بالإثارة والندية.









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