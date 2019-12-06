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«يلا شووت» NOW مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع جودة متعددة NOW

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 05:52 م
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مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني
مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني
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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلي مع نظيره  الهلال، في مباراة الذهاب التي تجمع بينهم مساء اليوم ، ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2019 /2020.


يلا شوت حصري ahly مشاهدة مباراة الاهلى والهلال السوداني بث مباشر yalla shoot plus يلا كورة رابط ماتش الأهلي Ramadan sophi
تنطلق مباراة الاهلي المصري ضد الهلال السودني في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة ، وتقام المباراة علي أستاد الأهلي " في( محافظة القاهرة _ مصر ) ."ملعب
 

تذاع لمباراة حصرياً فور إنطلاقها في موعدها المحدد عبر قناة " ، معلقاً علي المباراة " حفيظ دراجي"BEIN SPORT HD 1"

يدخل فريق  الأهلي المصري المباراة في المجموعة الثانية في المركز الرابع و الأخير بدزن نقاط ، بينما يحتل الهلال السودني المركز المركز الاول برصيد 3 نقاط .

يلا شوت حصري ahly مشاهدة مباراة الاهلى والهلال السوداني بث مباشر yalla shoot plus يلا كورة رابط ماتش الأهلي Ramadan sophi
 

لعب الهلال السوداني حتي الأن مباراة واحدة فقط ونجح في التغلب علي نظيره بلاتينيوم وأنتهت المباراة بنتيجة 1-2 لصالح الهلال  وذلك في يوم 29 من شهر نوفمبر في هذا العام الجاري ضمن إطار منافسات الجولة الأولي من بطولة دوري أبطال أفريقيا ، علي ملعب الهلال " ."

 

يلا شوت حصري ahly مشاهدة مباراة الاهلى والهلال السوداني بث مباشر yalla shoot plus يلا كورة رابط ماتش الأهلي Ramadan sophi
 

بينما لعب الأهلي المصري مباراة واحدة فقط ايضا وتعثر أمام نظيره النجم الساحلي و أنتهت المباراة بنتيجة 0-1  ، وذلك في يوم  29 من شهر نوفمبر في هذا العام الجاري في إطار منافسات الجولة الاولي علي ملعب " الاولمبي برادس ".


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