وزير الداخلية يستقبل حافظ الأمن أشرف الزارعي المتعرّض لحادث شغل

إستقبل السيد وزير الداخلية "هشام الفراتي" صباح اليوم الجمعة 06 ديسمبر 2019 بمقر الوزارة، وبحضور السادة المدير العام للأمن الوطني والمدير العام للأمن العمومي ومدير إدارة الشرطة الفنية والعلمية، حافظ الأمن "أشرف الزارعي".





وقد تم استقبال حافظ الأمن "أشرف الزارعي" التابع لإدارة الشرطة الفنية والعلمية (المخابر الجنائية والعلمية)، الذي كان قد تعرّض إلى حادث شغل أثناء أدائه لواجبه.





ومثّل هذا اللقاء فرصة للاطمئنان على صحته وتقدّم علاجه والإحاطة به، كما كان فرصة لتشجيعه على استئناف عمله في أقرب الآجال بعد استيفاء العلاج، بحسب ما أفادت به وزارة الداخلية في بيان لها.