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رابط youtube مباراة الاهلي والهلال السوداني بث مباشر اليوم | مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني live

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 01:22 م
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مباراة الاهلي والهلال السوداني بث مباشر اليوم
مباراة الاهلي والهلال السوداني بث مباشر اليوم
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بصورة عامة الاهلي لدية مشاكل كبيرة في وسط الميدان النقطة التي تعتبر الأضعف لدية الاهلي وذلك بسبب نوعية اللاعبين المتاحين لدية رينية فايلر حيث أن الاهلي لا يمتلك لاعب وسط ميدان صاحب قدرات هجومية كبيرة ومازال يتم الأعتماد علي عمرو السولية الذي لم يؤدي ما يجعلة مؤهل للتواجد بالتشكيلة الأساسية أيضاً محمد مجدي قفشة مازال لم يثبت نفسة لذلك الأعتماد علي صالح جمعة خلال الفترة المقبلة سيكون الحل الأمثل لدية فايلر.

ما هو التشكيل الأنسب بالنسبة الأهلي الليلة ؟ لن يكون هناك أختلافات كبيرة عن تشكيلة الأهلي أمام النجم الساحلي التونسي ولكن سيكون هناك تعديل وحيد فق منطقة وسط الميدان حيث أن من المتوقع أن يتم الأعتماد علي أليو ديانج بجوار عمرو السولية ويتم الأعتماد علي محمد مجدي قفشة علي حساب وليد سليمان أما بالنسبة اللاعب القادر علي تعويض غياب أيمن أشرف قلب الدفاع فهناك عدة خيارات أهمها ياسر إبراهيم وأحمد فتحي ولكن من المتوقع أن يتم الأعتماد علي ياسر إبراهيم بجوار رامي ربيعة.

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يلتقي الأهلي المصري مع ضيفه الهلال السوداني في مواجهة عربية أخرى بتلك الجولة، في حين يحل النجم الساحلي التونسي ضيفاً على بلاتينيوم الزيمبابوي بالمجموعة ذاتها.

ويسعى الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 8 ألقاب، إلى تجاوز بدايته الباهتة في المجموعة، عقب خسارته 0-1 أمام مضيفه النجم، حيث يتذيل ترتيب المجموعة حالياً بلا رصيد من النقاط.

ولا بديل أمام الفريق المصري سوى الفوز على نظيره السوداني، الذي يتصدر ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط، بعد فوزه 2-1 على ضيفه بلاتينيوم في الجولة الأولى، حتى يتجنب الدخول في حسابات معقدة من أجل التأهل للأدوار الإقصائية للمسابقة التي غابت عن خزائنه منذ عام 2013.

في المقابل، يتطلع الهلال لتحقيق فوزه الثاني على التوالي في المجموعة، وتكرار انتصاره على الأهلي بالقاهرة، بعدما سبق أن تغلب على نظيره المصري 1-0 في ذهاب دور 32 لنسخة البطولة عام 2004، ليطيح به مبكراً من المسابقة.

وتنقل مباراة الاهلي ضد الهلال السوداني على قناة bein sport hd 1 بالإضافة على عدة قنوات مفتوحة :-

*- قناة Canal + Sport 1 Afrique / التردد، 11785 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Eutelsat Sesat W4.

*- قناة ARENA SPORT / التردد، 11512  عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.

*- قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

*- قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.

*- قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.

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