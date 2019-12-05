رسالة رامي جمال كنت خايف من القسوة بس لقيت المعدن الأصيل

نشر الفنان رامي جمال، علي صفحته الشخصية علي موقع الصور والفيديوهات " إنستجرام"، صورة له خلال لقاءه مع الأعلامية أسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة، وكتب عليها "كنت خايف من القسوة بس لقيت معدن الأصيل غالب".

وقد أعرب الفنان عن سعادته من جمهوره، وتعاملهم بتحضر مع موقفه، حيث كتب تعليقا قائلا فيه: " أنا مش عارف أقول غير الحمدلله علي كل البشوفه من ربنا ومنكم وسعيد بيكم وبكلامكم وبالحب اللي ماليين حياتي به والله ما في كلام يوصف سعادتي وشكري لكم جميعا، أنا بحبكم وأستنوا مفاجأت كثيرة الفترة القادمة وألحان وألبومات وحفلات" وأنتهي بجملة "أستحملوا بقي".





وعبر "رامي" خلال برنامج "صاحبة السعادة" قائلا: " تخطيت إحساسي بالخوف والقلق من المرض بسبب حب الجمهور"، وأستكمل حديثه عن حياته المهنية قائلا: " قدمت 17 أغنية للفنان محمد حماقي، وتعاونت مع الفنان مصطفى قمر وبهاء سلطان وشيرين عبدالوهاب، وأول أجر حصلت عليه 5000 جنيه، وبدأت الغناء عام 2010.