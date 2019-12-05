الأرصاد: انخفاض ملموس بدرجات الحرارة خاصةً الصغرى مع بداية الأسبوع المقبل





صرحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، مساء اليوم الخميس، بأنها تتوقع أن يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة، خاصةً الصغرى مع بداية الأسبوع المقبل.





وأوضحت هيئة الأرصاد، في بيان عبر حسابها الرسمي بموقع التديونات القصيرة "تويتر"، أن درجات الحرارة الصغرى قد تلامس الصفر في أجزاء من شمال المملكة العربية السعودية، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشمالية للمنطقة الوسطى للمملكة.





كما توقعت الأرصاد، في وقت سابق من اليوم، أن تكون معدلات درجات الحرارة المتوقعة خلال الشتاء القادم أعلى من المعدل على معظم مناطق المملكة، وأن الأمطار ستكون حول المعدل في أغلب المناطق.





وأضافت، في تقرير لها عن التوقعات الفصلية على المملكة لشتاء هذا العام 1441هـ، الذي يبدأ فكليًّا يوم الاثنين 22 ديسمبر 2019 إلى يوم الأحد 20 مارس 2020، أن التوقعات الفصلية لدرجات الحرارة السطحية تشير إلى وجود احتمالية بأن تكون معدلات درجات الحرارة المتوقعة أعلى من المعدل على معظم مناطق المملكة.





وتابعت الأرصاد "في تقريرها" أن التوقعات الشهرية لدرجات الحرارة السطحية تشير إلى أن درجات الحرارة خلال شهر ديسمبر، ستكون أيضًا أعلى من المعدل على أغلب مناطق المملكة؛ حيث يتوقع أن يسجَّل على أقصى جنوب غرب المملكة ارتفاعٌ يراوح بين (0.25 - 0.5) درجة، في حين يتوقع أن تكون حول المعدل خلال شهري يناير وفبراير على أغلب مناطق المملكة، عدا الأطراف الشرقية، والشمالية، والجنوبية الغربية؛ حيث تكون أعلى من المعدل خلال شهر يناير بمقدار (0.25 - 0.5) درجة.





وقالت هيئة الأرصاد، حول توقعات هطول الأمطار، إ نها ستكون حول المعدل على أغلب مناطق المملكة، فيما تزداد احتمالية أن تكون الأمطار أقل من المعدل على أجزاء من شمال المملكة وشمال غربها، ووسطها؛ وذلك بمجمل التوقع الفصلي.





فيما أوضحت التوقعات الشهرية للأمطار، أن تكون خلال شهر ديسمبر حول المعدل على معظم مناطق المملكة، عدا بعض الأجزاء في شمال غرب المملكة؛ فمن المتوقع أن تكون أقل من المعدل، في حين تكون حول المعدل خلال شهر يناير، عدا بعض الأجزاء الشمالية التي يتوقع أن تكون أقل من المعدل، فيما تكون حول المعدل على معظم مناطق المملكة خلال شهر فبراير.





ونبَّه تقرير الأرصاد إلى احتمالية وجود بعض حالات التطرف المناخي التي تهطل فيها أمطار غزيرة، لافتًا إلى أنها لا تظهر في مخرجات النماذج المناخية الطويلة المدى، لكن يمكن التنبؤ بها من خلال التوقعات القصيرة المدى، التي تبث في الموقع الإلكتروني للهيئة.



