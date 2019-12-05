Advertisements
Advertisements
Advertisements

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني Champions Ahly.. مشاهدة تردد القنوات المفتوحة لمباراة الاهلي والهلال اليوم بث مباشر

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 08:45 م
Advertisements
موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني
موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني
علي نبوي
Advertisements

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواجهة قوية اليوم الجمعة على ستاد السلام أمام نظيره الهلال السوداني في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة – العاشرة مساء بتوقيت السعودية.

وتنقل قناة بين سبورتس 1 مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني وبصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

ويسعى الأهلي لتعويض الخسارة التي تلقاها في مباراة الجولة الأولى أمام مضيفه النجم الساحلي بهدف دون، مدعمومًا بـ15 ألف من جمهوره وذلك بعد موافقة الجهات الأمنية.

ويدخل الأهلي المباراة بهدف واحد فقط وهو الفوز وحصد النقاط الثلاث واستغلال عاملي الأرض والجمهور لتعويض الخسارة الماضية، للعودة لطريق المنافسة على بطاقة العبور للدور المقبل من البطولة، في ظل احتلاله المركز الأخير بالمجموعة الثانية.

ويعول السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على مجموعة مميزة من لاعبيه القادرين على إسعاد جماهيرهم وتحقيق الفوز في مباراة الهلال السوداني وفي مقدمتهم رمضان صبحي ومحمد الشناوي ومحمد مجدي "قفشة" وحسين الشحات، فيما سيفتقد الأهلي لخدمات الثلاثي المصاب محمود متولي وحمدي فتحي وعلي معلول.

أما فريق الهلال السوداني فسيخوض اللقاء بمعنويات عالية بعد فوزه في المباراة السابقة أمام بلاتينيوم الزيمبابوي بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى.

ويتطلع الهلال للعودة إلى السودان بنتيجة إيجابية، تسهل من مهتمه في بلوغ الدور المقبل من البطولة، لكن جهازه الفني ولاعبيه يدركون أن تحقيق ذلك سيتطلب بذل قصارى جهدهم أمام الأهلي.

1- قناة Canal + Sport 1 Afrique / التردد، 11785 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Eutelsat Sesat W4.

2- قناة ARENA SPORT / التردد، 11512  عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.

3- قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

4- قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.

5- قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.

6- قناة Negaah TV / التردد، 11231 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر Afghansat 48°E.

7- قناة Maiwand TV / التردد، 11885 أفقي / معدل  الترميز، 27500 / القمر Y1A.

8- قناة SRF Zwei HD / التردد، 10971 أفقي / معدل الترميز، 29700 / القمر، Hot Bird.

9- قناة M4 Sport / التردد، 11900 أفقي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.

10- قناة Movistar Liga De Campeones / التردد، 11259 عمودي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra.

11- قناة Sport 1 Hungary / التردد، 12034 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، THor 2/3.

12- قناة Sport 1 Hungary / التردد، 11727 عمودي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.

13- قناة BT Sport 2 HD / التردد، 12515 أفقي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra 2A 2B 2D.

14- قناة TVP Sport HD / التردد، 10834 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

15- قناة Ziggo Sport Select HD / التردد، 12129 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 3A.

16- قناة Club RTL / التردد، 12722 أفقي / معدل الترميز، 23500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

يلا شوت مباراة الأهلي والهلال السوداني موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني مباراة الأهلي والهلال السوداني لاعبي كورة لايف مباراة الأهلي والهلال السوداني قنوات مفتوحة مباراة الأهلي والهلال السوداني رابط مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني الاهلي ضد الهلال السوداني الاهلي ضد الهلال الأهلي والهلال السوداني

أخبار تهمك

«يلا شوت الجديد» NOW مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر BEIN SPORT كورة جول مباراة قطر والسعودية رابط ماتش السعودية

منذ حوالي 10 ساعات

ضربات الموت - ريال مدريد يفقد 3 نجوم أمام برشلونة

منذ أقل من ساعة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي ضد الهلال بث مباشر بدون تقطيعAhly

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي ويبلغ الخطيب بالصفقة القادمة

منذ يوم

نجم الأهلى يثور ضد فايلر عقب مباراة بني سويف

منذ حوالي 17 ساعة

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

منذ يوم

برشلونة ينقلب على نجمه ويطرده خارج الكامب نو.. وجوارديولا يستقبله!

منذ حوالي 3 ساعات

إصابة هازارد بالرباط الصليبي حقيقة أم خيال !

منذ ساعة و 17 دقيقة

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. شرط وحيد لرحيل الشناوي عن الأهلي

منذ ساعة و 12 دقيقة

نتيجة مباراة السعودية وقطر اليوم.. مشاهدة مباراة قطر ضد السعودية بث مباشر مجانًا نقل حي 24th Arabian Gulf Cup

منذ ساعتين و 55 دقيقة

انفراجة في أزمة النقاز مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

النهاية المؤلمة.. طلب مفاجئ من سواريز يقلب الطاولة في برشلونة

منذ ساعتين

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

منذ حوالي 11 ساعة

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

منذ حوالي 23 ساعة

موضوعات متعلقة

تردد القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة «الأهلي والنجم الساحلي» في دوري أبطال إفريقيا.. مشاهدة مباراة الأهلي AHLY

قنوات مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ومازيمبي اليوم في دوري أبطال أفريقيا.. مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر beIN Zam

قنوات مجانية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ومازيمبي اليوم.. مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر zamalek youtube

عاجل.. قنوات مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ومازيمبي zamalek vs mazembe مجانا اليوم في «دوري ابطال افريقيا» caf champions le

17 قناة مجانية لمشاهدة مباراة الزمالك اليوم ضد مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا.. ومفأجاة في التشكيل

قنوات مفتوحة تنقل مباشرة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم.. مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانا Salah

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:16 م

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

ضربات الموت - ريال مدريد يفقد 3 نجوم أمام برشلونة

08:20 م

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

06:17 م

«يلا شوت الجديد» NOW مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر BEIN SPORT كورة جول مباراة قطر والسعودية رابط ماتش السعودية

11:37 ص

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

10:21 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status