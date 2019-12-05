موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني Champions Ahly.. مشاهدة تردد القنوات المفتوحة لمباراة الاهلي والهلال اليوم بث مباشر





يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواجهة قوية اليوم الجمعة على ستاد السلام أمام نظيره الهلال السوداني في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة – العاشرة مساء بتوقيت السعودية.





وتنقل قناة بين سبورتس 1 مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني وبصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي.





ويسعى الأهلي لتعويض الخسارة التي تلقاها في مباراة الجولة الأولى أمام مضيفه النجم الساحلي بهدف دون، مدعمومًا بـ15 ألف من جمهوره وذلك بعد موافقة الجهات الأمنية.





ويدخل الأهلي المباراة بهدف واحد فقط وهو الفوز وحصد النقاط الثلاث واستغلال عاملي الأرض والجمهور لتعويض الخسارة الماضية، للعودة لطريق المنافسة على بطاقة العبور للدور المقبل من البطولة، في ظل احتلاله المركز الأخير بالمجموعة الثانية.





ويعول السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على مجموعة مميزة من لاعبيه القادرين على إسعاد جماهيرهم وتحقيق الفوز في مباراة الهلال السوداني وفي مقدمتهم رمضان صبحي ومحمد الشناوي ومحمد مجدي "قفشة" وحسين الشحات، فيما سيفتقد الأهلي لخدمات الثلاثي المصاب محمود متولي وحمدي فتحي وعلي معلول.





أما فريق الهلال السوداني فسيخوض اللقاء بمعنويات عالية بعد فوزه في المباراة السابقة أمام بلاتينيوم الزيمبابوي بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى.





ويتطلع الهلال للعودة إلى السودان بنتيجة إيجابية، تسهل من مهتمه في بلوغ الدور المقبل من البطولة، لكن جهازه الفني ولاعبيه يدركون أن تحقيق ذلك سيتطلب بذل قصارى جهدهم أمام الأهلي.





1- قناة Canal + Sport 1 Afrique / التردد، 11785 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Eutelsat Sesat W4.

2- قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.

3- قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

4- قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.

5- قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.

6- قناة Negaah TV / التردد، 11231 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر Afghansat 48°E.

7- قناة Maiwand TV / التردد، 11885 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر Y1A.

8- قناة SRF Zwei HD / التردد، 10971 أفقي / معدل الترميز، 29700 / القمر، Hot Bird.

9- قناة M4 Sport / التردد، 11900 أفقي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.

10- قناة Movistar Liga De Campeones / التردد، 11259 عمودي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra.

11- قناة Sport 1 Hungary / التردد، 12034 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، THor 2/3.

12- قناة Sport 1 Hungary / التردد، 11727 عمودي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.

13- قناة BT Sport 2 HD / التردد، 12515 أفقي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra 2A 2B 2D.

14- قناة TVP Sport HD / التردد، 10834 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

15- قناة Ziggo Sport Select HD / التردد، 12129 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 3A.

16- قناة Club RTL / التردد، 12722 أفقي / معدل الترميز، 23500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.



