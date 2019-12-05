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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي ضد الهلال بث مباشر بدون تقطيعAhly

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 08:02 م
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مباراة الأهلي والهلال السوداني
مباراة الأهلي والهلال السوداني
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يلتقي الأهلي المصري مع ضيفه الهلال السوداني في مواجهة عربية أخرى بتلك الجولة، في حين يحل النجم الساحلي التونسي ضيفاً على بلاتينيوم الزيمبابوي بالمجموعة ذاتها.

ويسعى الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 8 ألقاب، إلى تجاوز بدايته الباهتة في المجموعة، عقب خسارته 0-1 أمام مضيفه النجم، حيث يتذيل ترتيب المجموعة حالياً بلا رصيد من النقاط.

ولا بديل أمام الفريق المصري سوى الفوز على نظيره السوداني، الذي يتصدر ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط، بعد فوزه 2-1 على ضيفه بلاتينيوم في الجولة الأولى، حتى يتجنب الدخول في حسابات معقدة من أجل التأهل للأدوار الإقصائية للمسابقة التي غابت عن خزائنه منذ عام 2013.

وحصلت إدارة الأهلي على موافقة الجهات الأمنية لزيادة عدد جماهير "الأحمر"، في المواجهة إلى 15 ألف متفرج بدلاً من 10 آلاف، خاصة وأن مباريات الفريقين دائماً ما تتسم بالإثارة والندية.

في المقابل، يتطلع الهلال لتحقيق فوزه الثاني على التوالي في المجموعة، وتكرار انتصاره على الأهلي بالقاهرة، بعدما سبق أن تغلب على نظيره المصري 1-0 في ذهاب دور 32 لنسخة البطولة عام 2004، ليطيح به مبكراً من المسابقة.

وتنقل مباراة الاهلي ضد الهلال السوداني على قناة bein sport hd 1 بالإضافة على عدة قنوات مفتوحة :-

*- قناة Canal + Sport 1 Afrique / التردد، 11785 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Eutelsat Sesat W4.

*- قناة ARENA SPORT / التردد، 11512  عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.

*- قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

*- قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.

*- قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.


 
*- قناة Negaah TV / التردد، 11231 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر Afghansat 48°E.

*- قناة Maiwand TV / التردد، 11885 أفقي / معدل  الترميز، 27500 / القمر Y1A.

*- قناة SRF Zwei HD / التردد، 10971 أفقي / معدل الترميز، 29700 / القمر، Hot Bird.

*- قناة M4 Sport / التردد، 11900 أفقي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.

*- قناة Movistar Liga De Campeones / التردد، 11259 عمودي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra.

*- قناة Sport 1 Hungary / التردد، 12034 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، THor 2/3.

*- قناة Sport 1 Hungary / التردد، 11727 عمودي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.

*- قناة BT Sport 2 HD / التردد، 12515 أفقي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra 2A 2B 2D.

*- قناة TVP Sport HD / التردد، 10834 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

*- قناة Ziggo Sport Select HD / التردد، 12129 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 3A.

*- قناة Club RTL / التردد، 12722 أفقي / معدل الترميز، 23500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.


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