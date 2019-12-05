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مصطفى بكري يكشف تفاصيل حركة التغيرات الكبرى في القنوات الفضائية

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 07:17 م
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مصطفى بكري
مصطفى بكري
كساب أحمد
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كشف الإعلامي مصطفى بكري، تفاصيل حركة التغيرات التي ستحدث في القنوات الفضائية المختلفة خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن هناك تغيرات كبرى، خاصة في تقديم برامج التوك شو.

وقال "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن الإعلامي وائل الإبراشي سيترك قناة "أون" الفضائية، وسيقدم برنامج التوك شو الرئيسي في التلفزيون المصري، مع الإعلامية ريهام الديب.

ولفت إلى أن الإعلامي عمر خليل، سيقدم برنامج التوك شو الرئيسي على برنامج"cbc"، وبعد وقف بث قناة ""ten، سيقدم الإعلامي نشأت الديهي أحد البرامج على القنوات العربية.
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الكلمات المفتاحية

مصطفى بكري قنوات فضائية توك شو أخبار مصر

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