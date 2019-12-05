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الدبلوماسية الأمريكية الكورية الشمالية قد تُحسم في الأسابيع المقبلة

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 11:57 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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لا تزال العقوبات الاقتصادية الصارمة سارية، ويبدو أن واشنطن لن تتزحزح رغم إصرار بيونج يانج على التوصل إلى اتفاق آخر لحل القضية النووية بحلول نهاية العام.

ويبدو أن دونالد ترامب أيضًا محبط. وألمح مرة أخرى إلى إمكانية القيام بعمل عسكري ضد كوريا الشمالية إذا لزم الأمر، على الرغم من إبراز "علاقته الجيدة" مع الزعيم الكوري الشمالي.

فقد تكون الأسابيع القليلة المقبلة حاسمة بالنسبة للدبلوماسية الأمريكية الكورية الشمالية.

وقال "عنكيت باندا" خبير كوريا الشمالية في اتحاد العلماء الأمريكيين لهيئة الإذاعة البريطانية "أعتقد أننا نشهد بداية ما يمكن أن يكون بمثابة عودة إلى أزمة مألوفة للغاية في عام 2020".

وأضاف "لقد بدأنا نرى السيناريو الذي حذرنا منه الكثيرون من بداية الدبلوماسية.

• أعصاب وتهديدات عيد الميلاد المحجبة
على الرغم من مصافحة ترامب وكيم خلال زيارة مفاجئة للحدود بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية في يونيو، وصفت كوريا الجنوبية ذات مرة قرار الرئيس الأمريكي بالتعامل مع كيم جونغ أون بأنه "شجاع".

وقالوا إن مقاربته غير تقليدية، ولكن كان هناك أمل في أن هذه المرة ستكون الأمور مختلفة.

قبل 15 شهرًا فقط، أمسك زعماء الشمال والجنوب بأيدي جبل بيكتو، متفائلين بأنهم سيكونون قادرين على التوصل إلى اتفاق من نوع ما لإنهاء الحرب الكورية في النهاية.

• هذا الأمل قد ذهب الآن.

أجرت كوريا الشمالية الأسبوع الماضي تدريبات بالمدفعية بالقرب من الحدود البحرية مع الجنوب بناء على طلب كيم جونغ أون. هذا خرق اتفاق عسكري تم التوصل إليه بين البلدين العام الماضي.

ولدى الجنوب كل الأسباب لتوخي الحذر عندما يكون الشمال بالقرب من الحدود. ففي نوفمبر 2010، أطلقت القوات الكورية الشمالية حوالي 170 قذيفة مدفعية وصاروخ على جزيرة يون بيونج، مما أسفر عن مقتل أربعة كوريين جنوبيين. وهناك الآن مخاوف من أن التوترات بدأت تتصاعد مرة أخرى.

من المؤكد أنه لا يوجد نقص في علامات التحذير من كوريا الشمالية حول الاتجاه الذي تسير فيه علاقاتها الدبلوماسية مع واشنطن وسيول.

• عودة رجل الصواريخ؟

يعقد كيم جونغ أون اجتماعًا مفاجئًا لزعماء الحزب الحاكم، وستجتمع أقوى لجنة سياسية في كوريا الشمالية في أواخر ديسمبر "لمناقشة القضايا الحرجة واتخاذ قرار بشأنها".

ببساطة، هذا لا يبشر بالخير، فمن الممكن أن يكون كيم مقتنعًا بالفعل بأن المحادثات مع الولايات المتحدة لن تنجح وأنه يستعد لتسليم أوامر جديدة.

تمكنت ولاية كيم جونغ أون الصغيرة الفقيرة التي تخضع لعقوبات دولية صارمة من تطوير ثلاثة أنظمة صاروخية جديدة، وتم اختبارها جميعًا منذ انهيار المحادثات بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية في هانوي في فبراير.

ولكن تم إطلاق جميع عمليات الإطلاق الـ 13 في عام 2019 من قبل ترامب. وبعد كل شيء، لقد حافظ السيد كيم على وعده بعدم اختبار الأسلحة طويلة المدى أو السلاح النووي.

ومع ذلك، ألمح الزعيم الكوري الشمالي أيضًا إلى أن هذا الوعد له تاريخ انتهاء الصلاحية وأن الوقف الاختياري للاختبار سينتهي في 31 ديسمبر إذا لم يكن هناك اتفاق مع الولايات المتحدة.

• إطلاق القمر الصناعي؟
قد يعتقد كيم جونج أون أنه إذا أراد استعادة انتباه الرئيس الأمريكي والضغط عليه من أجل صفقة أفضل، فسيتعين عليه أن يصبح أكبر وأكثر جرأة. وهناك أيضًا مكونات مختلفة لصواريخه قصيرة المدى الجديدة التي قد يكون حريصًا على تجربتها على أسلحة بعيدة المدى.

وهناك طريقة واحدة للقيام بذلك ستكون لإطلاق قمر صناعي. لن يكسر وعده تقنيًا، وسيكون العنوان الرئيسي على الصعيدين المحلي والدولي.

• الولايات المتحدة تنفي فشل المحادثات النووية لكوريا الشمالية في ستوكهولم

قللت واشنطن من أهمية الموعد النهائي لكوريا الشمالية في نهاية العام. ووصف المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية "ستيفن بيجون" الأمر بأنه "مصطنع" وحذر من أنه سيكون "خطأً كبيرًا وفرصة ضائعة" لكوريا الشمالية لاتخاذ أي خطوات استفزازية.

وصحيح أن خطط كيم جونغ أون لا تزال غير واضحة، لكن كل الدلائل الواردة من بيونغ يانغ تشير إلى أنها جادة بشأن هذا العد التنازلي.

وقال البروفيسور جون ديلوري من جامعة يونسي في سيول لوكالة رويترز للأنباء، تشير الإشارات إلى أن نافذة الدبلوماسية تغلق بسرعة، إن لم تكن مغلقة بالفعل.

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الكلمات المفتاحية

كوريا الشمالية رجل صواريخ امريكا

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