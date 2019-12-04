يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف PLUS ماتش ليفربول رابط Live Match

يستعد نادي ليفربول الإنجليزي YALLA SHOOT لمواجهة نظيره نادي إيفرتون اليوم الأربعاء 4 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر KORA LIVE من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





موعد مباراة ليفربول وإيفرتون بالدوري الإنجليزي وملعب اللقاء

وستلعب مباراة نادي ليفربول KORA GOAL ضد نظيره نادي إيفرتون اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة العاشرة والربع بتوقيت القاهرة والحادية عشر KORA ONLINE وربع بتوقيت السعودية على ملعب آنفليد.





القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وإيفرتون اليوم في الدوري الإنجليزي

وستذاع مباراة نادي ليفربول ضد نظيره نادي إيفرتون اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على قناة "BEIN SPORTS HD 1" بتعليق علي محمد علي.





بث مباشر لمباراة ليفربول وإيفرتون بالدوري الإنجليزي اليوم

ويقدم موقع "الفجر" بث مباشر لمباراة نادي ليفربول ضد نظيره نادي إيفرتون ال يوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة نادي ليفربول ضد نظيره نادي إيفرتون اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.





ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز

ويحتل نادي ليفربول LIVERPOOL ONLINE صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 40 نقطة من أصل 14 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.





بينما يتواجد نادي إيفرتون KORA STAR في المركز السابع عشر من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة من أصل 14 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.



