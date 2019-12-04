«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول WATCH LIVERPOOL

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة البث المباشر للمباراة القوية التي ستجمع ليفربول ضد إيفرتون YALLA SHOOT 7ASRY، في إطار ديربي الميرسيسايد ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزيkora live.





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