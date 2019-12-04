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«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول WATCH LIVERPOOL

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 09:11 م
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بوابة الفجر
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يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة البث المباشر للمباراة القوية التي ستجمع ليفربول ضد إيفرتون YALLA SHOOT 7ASRY، في إطار ديربي الميرسيسايد ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزيkora live.

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تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم الأربعاء ويمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون في عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش ليفربول ضد إيفرتون، كما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة ليفربول ضد إيفرتون.

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