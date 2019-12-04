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رضا إدريس ومصطفى هريدي ونادر أبو الليف يقدمون واجب العزاء في شعبان عبدالرحيم

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 08:30 م
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رضا أدريس
رضا أدريس
هبة أحمد - تصزير: ياسمين عليوة ومحمد فتحي
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أقيمت منذ قليل مراسم العزاء على الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم، في شارع الشيشيني بفيصل، وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور العزاء، منهم مصطفي هريدي، رضا إدريس، نادر أبو الليف، صلاح عبدالله

وفاة شعبان عبدالرحيم

يُشار أنَّ المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم رحل عن عالمنا في الساعة الثامنة من صباح يوم الثلاثاء الموافق٣ ديسمبر ، داخل مستشفى المعادي العسكري، وذلك بعدما تعرض لأزمة صحية كبيرة.

لمحات من حياة الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم

ولد الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم في يوم١٥ مارس ١٩٥٧، بحي الشرابية بمحافظة القاهرة، واختار اسم "شعبان"نسبة إلى ولادته في شهر شعبان.

حفل شعبان عبد الرحيم في موسم الرياض

وكان الفنان شعبان عبد الرحيم قد أحيا قبل فاته حفلاً غنائيًا ضمن فعاليات "ليالي المحروسة" بموسم الرياض، وظهر فب الحفل وهو جالس على كرسي متحرك، وكأنه أراد توديع جمهوره قبل رحيله، وعندما شعر بقلق محبيه عليه بعد رؤيته على الكرسي المتحرك، قام بالإعلان عن بإصابته بكسر في ساقه، وأنه حاول الاعتذار عن الحفل، لكن المسؤلين صمموا على عدم تأجيل الحفل، وعندما وصل إلى المسرح فوجئ بإحضارهم كرسي مخصص له لكي يستطيع الغناء.
رضا إدريس ومصطفى هريدي ونادر أبو الليف يقدمون واجب العزاء في شعبان عبدالرحيم
رضا إدريس ومصطفى هريدي ونادر أبو الليف يقدمون واجب العزاء في شعبان عبدالرحيم
رضا إدريس ومصطفى هريدي ونادر أبو الليف يقدمون واجب العزاء في شعبان عبدالرحيم
رضا إدريس ومصطفى هريدي ونادر أبو الليف يقدمون واجب العزاء في شعبان عبدالرحيم
رضا إدريس ومصطفى هريدي ونادر أبو الليف يقدمون واجب العزاء في شعبان عبدالرحيم
رضا إدريس ومصطفى هريدي ونادر أبو الليف يقدمون واجب العزاء في شعبان عبدالرحيم
رضا إدريس ومصطفى هريدي ونادر أبو الليف يقدمون واجب العزاء في شعبان عبدالرحيم
رضا إدريس ومصطفى هريدي ونادر أبو الليف يقدمون واجب العزاء في شعبان عبدالرحيم
رضا إدريس ومصطفى هريدي ونادر أبو الليف يقدمون واجب العزاء في شعبان عبدالرحيم
رضا إدريس ومصطفى هريدي ونادر أبو الليف يقدمون واجب العزاء في شعبان عبدالرحيم
رضا إدريس ومصطفى هريدي ونادر أبو الليف يقدمون واجب العزاء في شعبان عبدالرحيم
رضا إدريس ومصطفى هريدي ونادر أبو الليف يقدمون واجب العزاء في شعبان عبدالرحيم
رضا إدريس ومصطفى هريدي ونادر أبو الليف يقدمون واجب العزاء في شعبان عبدالرحيم
رضا إدريس ومصطفى هريدي ونادر أبو الليف يقدمون واجب العزاء في شعبان عبدالرحيم
رضا إدريس ومصطفى هريدي ونادر أبو الليف يقدمون واجب العزاء في شعبان عبدالرحيم
رضا إدريس ومصطفى هريدي ونادر أبو الليف يقدمون واجب العزاء في شعبان عبدالرحيم
رضا إدريس ومصطفى هريدي ونادر أبو الليف يقدمون واجب العزاء في شعبان عبدالرحيم
رضا إدريس ومصطفى هريدي ونادر أبو الليف يقدمون واجب العزاء في شعبان عبدالرحيم
رضا إدريس ومصطفى هريدي ونادر أبو الليف يقدمون واجب العزاء في شعبان عبدالرحيم
رضا إدريس ومصطفى هريدي ونادر أبو الليف يقدمون واجب العزاء في شعبان عبدالرحيم
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